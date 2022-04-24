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В российском детсаду смелая мать вступила в бой с "зомби"-воспитателями (видео)

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Тула, Россия, Воскресенье 24 апреля 2022 11:49
В российском детсаду смелая мать вступила в бой с "зомби"-воспитателями (видео) В России женщина не побоялась снять нацистскую символику (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В одном из российских детсадов в Туле воспитатели украсили детский сад символикой Z. Мать одного из воспитанников детского учреждения не побоялась и собственноручно ее сняла.

Об этом сообщается в сети на опубликованном видео.

Детали происшествия

Молодая мама сорвала знаки Z с окон сада. Она пришла в здание и сообщила, что имеет полное право пройти в группу, где находится ее ребенок. Работники же назвали этот акт "осквернением государственного символа". Женщина же не побоялась и назвала это "осквернением детского сада".

Она поинтересовалась, решены ли все проблемы учреждения раз руководство занялось пропагандой.

На россиянку незамедлительно составили протокол за дискредитацию действий ВС РФ и оштрафовали на 48 тыс. рублей (приблизительно 12 тысяч гривен).

Как мы ранее сообщали, в России даже детям начинают закладывать в головы, что война в Украине - это правильно. Так, в одном из городов РФ такие "образовательные занятия" провели в детском саду.

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