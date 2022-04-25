Методи НКВС і павлики морозови: у Росії "промивають" мізки дітям у садочках

У дитячих садах Росії активно ведуть пропаганду для маленьких дітей. У навчальних закладах для найменших вивішують нацистські символи, плакати, проводять зустрічі з військовими та спеціальні уроки – про "Кримську весну", про війну в Україні, яку називають "спецоперацією".
Як в Росії зомбують маленьких дітей – читайте в нашому матеріалі нижче.
Про один такий випадок розповів нардеп Олексій Гончаренко, якому підписники надіслали інформацію з окупованого Криму.
"Промивання мізків відбувається навіть в дитячих садах! Вихователі повинні проводити з дітьми роз'яснювальні бесіди про те, що в Україні проходить "спецоперація", що Росія бореться проти нацистів. У дитсадках малюють стінгазети та плакати на підтримку Путіна, звичайно ж супроводжуючи все символікою Z", - сказано в повідомленні.
Крім того, вихователі розпитують дітей про батьків – про що говорять вдома, що вони думають про Путіна, як ставляться до війни. А потім всю отриману інформацію вихователі передають завідувачці дитсадка.
"Методи НКВС і павлики морозові. Це навіть складно якось коментувати. Чергове дно пробито!"- пише Гончаренко.
Ще про один випадок розповіли в Telegram-каналі Stroeva. У місті Стерлітамак у дитячому садку провели урок патріотизму. До дітей прийшли військові зі зброєю. І показували, як влаштований гранатомет.
Дітям рекомендують показувати спеціальні фільми та мультфільми, залучати їх до флешмобів на підтримку російської армії.
Їх вибудовують у формі букв Z і V - знаки, які під час Другої світової війни використовували нацисти, а тепер використовують російські військові.
Фото з дитячих садків і шкіл Саратовської, Московської, Бєлгородської, Новосибірської областей і Краснодарського краю
А ось так прикрашають вікна в дитячих садах і школах Росії.
Варто відзначити, що не всі батьки підтримують таке виховання. В одному з дитячих садків смілива мама вступила в бій з "зомбі" - вихователями.
А раніше ми розповідали про те, яку пропаганду дітям про Путіна розповідають у дитячих садках.