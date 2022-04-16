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В детсадах РФ детям рассказывают, что война в Украине это правильно: "президент заступился за своих"

Новина українською →
Россия, Суббота 16 апреля 2022 09:51
В детсадах РФ детям рассказывают, что война в Украине это правильно: "президент заступился за своих" Фото: В детсаду РФ учат детей понимать войну (udpf.ru)
Автор: Людмила Жукова

В России даже детям начинают закладывать в головы, что война в Украине - это правильно. Так, в одном из городов РФ такие "образовательные занятия" провели в детском саду.

О новом эпизоде российской пропаганды сообщают в сети.

Детали российской пропаганды

В одном из детских садов в Казани прошел "урок патриотического воспитания", на котором дети младшего возраста под чутким руководством воспитательницы и молчаливом согласии родителей отвечали на вопросы о необходимости нападения на Украину, поддержке Владимира Путина.

Речь идет о детском учреждении "Индиго".

“Может, президент правильно поступил, что начал войну на Украине, чтобы защитить Дарину, Дину, Софу? Может, правильно? Он же заступился за своих", - говорит учительница.

"Все-таки, кто из вас за то, что правильно то, что мы сейчас воюем? Поднимите руки. Кто согласен? Только честно. Раз, два, три. Марат! Ты что воздержался?” - продолжает так называемый педагог.

Как мы ранее сообщали, матери РФ продолжают "топить" за Путина, отправляя на войну своих сыновей.

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