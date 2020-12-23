Метеорологи дали неожиданный прогноз на 2021 год: рекордов не будет

Метеорологи дали неожиданный прогноз температур на 2021 год (Фото: Getty Images)

Ученые из Метеорологического бюро Великобритании составили прогноз по температуре воздуха на планете на 2021 год. Ожидается, что следующий год станет одним из шести самых теплых лет, но рекорды бить он не будет. По данным специалистов в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее.

Как сообщает издание ВВС, из-за погодного явления Ла-Нинья температура воздуха немного снизится во всем мире, но парниковые газы останутся самым главным фактором влияния на погодные условия. Исследователи утверждают, что в 2021 году весь мир будет теплее в среднем на 1 градус, чем в доиндустриальную эпоху. Этот год станет седьмым годом подряд, когда температура воздуха будет близка к новым отметкам или поднимется немного выше.

По данным Метеорологического бюро, температура Земли в 2021 году будет выше на 0,91 – 1,15 градуса, чем в период с 1850-1990 годах.

Однако 2021 год станет более прохладным, чем предыдущий год в связи с явлением Ла-Нинья в тропической части Тихого океана. Это явление, при котором сильные ветры уносят теплые поверхностные воды Тихого океана из Южной Америки в сторону Филиппин. Вместо них на поверхность выходят более холодные воды из глубины океана.

"Глобальная температура в 2021 году вряд ли станет рекордным годом из-за влияния нынешней Ла-Нинья, но она будет намного теплее, чем в другие прошлые годы Ла-Нинья, такие, как 2011 и 2000, из-за глобального потепления", - объяснил профессор, руководитель отдела долгосрочного прогнозирования Метеорологического бюро Адам Скейф.

Естественное похолодание от Ла-Нинья, по словам исследователей, является несомненно важным фактором. Но этот эффект в значительной мере омрачается потеплением, которые вызывается парниковыми газами в атмосфере.

Стоит отметить, что прогнозы ученых на 2020 год полностью оправдались. Они оценивали, что этот год станет на 0,99 -1,23 градуса теплее, чем в доиндустриальные годы. По данным с января по октябрь уровень повышения температуры составил 1,17 градуса.

По данным наблюдений Метеорологического бюро, самым жарким стал 2016 год, а вот 2020 соперничает за второе место с 2019 годом. По прогнозам ученых, 2021 может стать теплее, чем 2018 год и попасть на шестое место.

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