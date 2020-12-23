Метеорологи дали несподіваний прогноз на 2021 рік: рекордів не буде

Метеорологи дали несподіваний прогноз температур на 2021 рік (Фото: Getty Images)

Вчені з Метеорологічного бюро Великобританії склали прогноз по температурі повітря на планеті на 2021 рік. Очікується, що наступний рік стане одним з шести найбільш теплих років, але рекорди бити він не буде. За даними фахівців у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше.

Як повідомляє видання BBC, через погодне явище Ла-Нінья температура повітря трохи знизиться в усьому світі, але парникові гази залишаться самим головним фактором впливу на погодні умови. Дослідники стверджують, що у 2021 році весь світ буде тепліше в середньому на 1 градус, ніж у доіндустріальну епоху. Цей рік стане сьомим роком поспіль, коли температура повітря буде близька до нових позначок або підніметься трохи вище.

За даними Метеорологічного бюро, температура Землі у 2021 році буде вище на 0,91 – 1,15 градуса, ніж у період з 1850-1990 роках.

Однак 2021 рік стане більш прохолодним, ніж попередній рік у зв'язку з явищем Ла-Нінья в тропічній частині Тихого океану. Це явище, при якому сильні вітри несуть теплі поверхневі води Тихого океану з Південної Америки в бік Філіппін. Замість них на поверхню виходять більш холодні води з глибини океану.

"Глобальна температура у 2021 році навряд чи стане рекордним роком через вплив нинішньої Ла-Нінья, але вона буде набагато тепліше, ніж в інші минулі роки Ла-Нінья, такі, як 2011 і 2000, через глобальне потепління", - пояснив професор, керівник відділу довгострокового прогнозування Метеорологічного бюро Адам Скейф.

Природне похолодання від Ла-Нінья, за словами дослідників, є безсумнівно важливим фактором. Але цей ефект значною мірою затьмарюється потеплінням, що викликається парниковими газами в атмосфері.

Варто відзначити, що прогнози вчених на 2020 рік повністю виправдалися. Вони оцінювали, що цей рік стане на 0,99 -1,23 градуса тепліше, ніж у доіндустріальні роки. За даними з січня по жовтень рівень підвищення температури склав 1,17 градуса.

За даними спостережень Метеорологічного бюро, найспекотнішим став 2016 рік, а ось 2020 змагається за друге місце з 2019 роком. За прогнозами вчених, 2021 може стати тепліше, ніж 2018 рік і потрапити на шосте місце.

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