10 технологій, які суттєво впливають на наш світ уже сьогодні

Сучасні технології змінюють наш світ швидше, ніж будь-коли, впливаючи на всі аспекти нашого життя - від спілкування до медицини та екології. Багато хто з них, які ще недавно здавалися футуристичними, вже стали невід'ємною частиною повсякденної реальності.

Про 10 технологій, які вже зараз кардинально трансформують наш світ та продовжують задавати вектор його розвитку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Всесвітнього економічного форуму The World Economic Forum .

ШІ для наукових відкриттів

Незважаючи на те, що штучний інтелект (ШІ) використовується в дослідженнях уже багато років, досягнення в галузі глибокого навчання, генеративного ШІ та фундаментальних моделей революціонізують процес наукових відкриттів.

ШІ дозволить дослідникам робити безпрецедентні відкриття та досягнення у розумінні хвороб, розробці нових матеріалів та розширенні знань про людське тіло та розум.

Технології підвищення конфіденційності

Захищаючи особисту конфіденційність та одночасно надаючи нові можливості для глобального обміну даними та співробітництва, "синтетичні дані" покликані змінити підхід до обробки інформації з потужними програмами в галузі медичних досліджень.

Інтелектуальні поверхні, що переналаштовуються

Ці інноваційні поверхні перетворюють звичайні стіни та поверхні на інтелектуальні компоненти для бездротового зв'язку, одночасно підвищуючи енергоефективність бездротових мереж. Вони обіцяють багато застосувань, від розумних фабрик до транспортних мереж.

Станції на висотних платформах

Використовуючи літаки, дирижаблі та повітряні кулі, ці системи можуть розширити доступ до мобільних мереж у віддалених регіонах, допомагаючи скоротити цифровий розрив для більш ніж 2,6 мільярда людей у всьому світі.

Інтегроване зондування та зв'язок

Поява мереж 6G сприяє одночасному збору даних (зондування) та передачі (зв'язку). Це дозволяє створювати системи екологічного моніторингу, які допомагають у розумному сільському господарстві, охороні навколишнього середовища та міському плануванні.

Пристрої інтегрованого зондування та зв'язку також обіцяють знизити споживання енергії та кремнію.

Технологія занурення у побудований світ

Поєднуючи обчислювальну потужність з віртуальною та доповненою реальністю, ці технології обіцяють швидкі покращення в інфраструктурі та повсякденних системах.

Вони дозволять проектувальникам та будівельникам перевіряти відповідність фізичних та цифрових моделей, забезпечуючи точність, безпеку та просування сталого розвитку.

Еластокалорика

У міру підвищення глобальної температури потреба у рішеннях для охолодження довкілля зростатиме. Забезпечуючи більш високу ефективність та нижче енергоспоживання, еластокалорика виділяє та поглинає тепло під механічною напругою, являючи собою екологічно чисту альтернативу існуючим технологіям.

Мікроби, що вловлюють вуглець

Генетично модифіковані організми перетворюють викиди на цінні продукти, такі як біопаливо, пропонуючи перспективний підхід до пом'якшення наслідків зміни клімату.

Альтернативні корми для тварин

Білкові корми для тварин, отримані з одноклітинних білків, водоростей та харчових відходів можуть стати стійким рішенням для сільськогосподарської галузі.

Геноміка для трансплантації

Успішна імплантація генетично модифікованих органів людині є значним досягненням у галузі охорони здоров'я, надаючи надію мільйонам людей, які чекають на трансплантацію.