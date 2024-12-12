Метавселенная и другие прорывы. Как будут развиваться технологии в 2025 году: ключевые прогнозы
Технологии 2025 года обещают стать настоящей вехой в развитии цифровых инноваций. Метавселенная, искусственный интеллект и кибербезопасность - вот только некоторые из направлений, которые ждут кардинальных изменений.
Про ключевые тенденции, которые определят будущее технологий в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский финансово-экономический журнал Forbes.
Переломный момент для ИИ
2025 год станет определяющим для искусственного интеллекта, с переходом от универсальных приложений к решениям, ориентированным на бизнес. Компании будут совершенствовать стратегии для реализации конкретных задач с измеримыми результатами.
Генеративный ИИ для успеха бизнеса
Организации сосредоточатся на создании устойчивых хранилищ данных и архитектур для обучения крупных языковых моделей на собственных данных, предоставляя конкурентные преимущества.
Отраслевые приложения
ИИ продолжит революционизировать здравоохранение (диагностика), производство (предиктивное обслуживание) и финансовые услуги (выявление мошенничества), демонстрируя высокую рентабельность и экономию затрат.
Этические рамки
Появятся признанные на глобальном уровне руководящие принципы и структуры управления, устраняющие риски, такие как предвзятость и злоупотребления, что повысит доверие к ИИ.
Масштабируемая автоматизация
ИИ будет способствовать повышению эффективности, автоматизируя рутинные задачи и трансформируя пользовательский опыт в финансах, HR, медицине и кибербезопасности. Примеры успешного применения подтвердят ощутимые преимущества, включая увеличение производительности и снижение затрат.
Этот переход сделает 2025 год периодом, когда ИИ станет более точечным, результативным и важным для успеха бизнеса.
Новая эра для кибербезопасности
В условиях роста киберугроз 2025 год станет этапом перехода к проактивным методам защиты, усиленным ИИ, и более строгому регулированию.
ИИ-усиленное обнаружение угроз
Искусственный интеллект будет играть ключевую роль в обнаружении угроз в реальном времени, позволяя нейтрализовать атаки до нанесения значительного ущерба. Автоматизация процессов сократит время реакции и снизит зависимость от ручного труда.
Криптография, устойчивая к квантовым угрозам
С развитием квантовых технологий компании начнут массово использовать методы шифрования, защищающие критически важные данные от будущих угроз.
Ужесточение регулирования
Правительства введут более строгие стандарты кибербезопасности, например, такие как CMMC 2.0 в США, требуя от организаций внедрения передовых подходов к защите и соблюдения строгих стандартов.
В 2025 году эти изменения усилят цифровую безопасность, позволяя компаниям эффективнее противостоять новым угрозам.
Облачные вычисления развиваются
Облачные вычисления останутся центральным элементом ИТ-стратегий, однако эффективность затрат и операционные расходы будут находиться под пристальным вниманием.
Оптимизация затрат выходит на первый план
Директора по информационным технологиям и технические директора будут вынуждены пересмотреть расходы на публичное облако, сосредоточив внимание на ценности, правильной архитектуре и экономической эффективности.
Принятие многооблачных стратегий
Компании будут переходить к многооблачным решениям, включая ограниченное использование частных облаков, для повышения устойчивости и уменьшения зависимости от одного поставщика после сбоев AWS и Azure этим летом.
Расширение периферийных вычислений
Растущее количество приложений с низкой задержкой, таких как автономные автомобили и Интернет вещей (IoT), будет способствовать широкому внедрению периферийных вычислений.
Устойчивость в приоритете
Облачные провайдеры будут инвестировать в энергоэффективные центры обработки данных с жидкостным охлаждением и возобновляемыми источниками энергии, чтобы учитывать экологические проблемы.
Центры обработки данных адаптируются к растущему спросу на ИИ
Быстрое внедрение искусственного интеллекта приведет к значительным изменениям в инфраструктуре центров обработки данных и энергетических стратегиях.
Специализированная инфраструктура для ИИ
Оборудование, такое как графические процессоры и процессоры Tensor, оптимизированные для работы с ИИ, станет основой инвестиций в центры обработки данных.
Решения на основе ядерной и водородной энергии
Центры обработки данных будут исследовать устойчивые источники энергии, включая ядерную и водородную энергию, чтобы удовлетворить растущие энергетические потребности.
Продвинутые технологии охлаждения
Жидкостные системы охлаждения станут стандартом, обеспечивая энергоэффективную работу для высокопроизводительных нагрузок.
Сдвиги в рабочей силе и талантах
После масштабной перестройки технологической рабочей силы в прошлом году она продолжит развиваться, отражая изменения, вызванные автоматизацией и новыми технологиями.
Повышение квалификации в новых технологиях
Профессионалы сосредоточатся на приобретении навыков в области ИИ, кибербезопасности и квантовых вычислений, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда в сфере технологий.
Автоматизация переопределяет роли
Хотя автоматизация вытеснит некоторые профессии, она создаст новые возможности в аналитике данных, управлении ИИ и взаимодействии человека с машиной.
Возвращение в офис
Гибридная работа останется, но возобновление стремления к совместной работе в офисе изменит динамику рабочей силы.
Ренессанс блокчейна
Пока рынки криптовалют остаются нестабильными, технология блокчейн обретет новое применение.
Прозрачность цепочки поставок
Блокчейн улучшит прослеживаемость и сократит мошенничество в глобальных цепочках поставок, особенно в розничной торговле и производстве.
Решения для децентрализованной идентификации
Блокчейн-системы для идентификации будут набирать популярность, предлагая безопасные методы аутентификации, контролируемые пользователем.
Зеленые инновации в блокчейне
Устойчивые механизмы консенсуса, такие как proof-of-stake, решат проблемы энергопотребления блокчейна.
Метавселенная и расширенная реальность
Хотя ажиотаж вокруг метавселенной снизился, практические применения XR (расширенной реальности) будут развиваться.
Корпоративные приложения
Компании будут использовать XR для обучения, сотрудничества и взаимодействия с клиентами в таких отраслях, как недвижимость и здравоохранение.
AI-усиленные XR-опыты
ИИ будет делать XR-среды более умными и интерактивными, улучшая их удобство и функциональность.
Технологическая политика и геополитические напряженности
Геополитика продолжит влиять на инвестиции в технологии и инновации.
Технологический национализм
США будут усиливать внутреннее производство критически важных технологий, таких как полупроводники, чтобы сократить зависимость от глобальных цепочек поставок.
Глобальные кибербезопасностные альянсы
Правительства будут сотрудничать в международных инициативах по кибербезопасности, чтобы противостоять глобальным угрозам.
Регулирование ИИ и конфиденциальности
Баланс между инновациями и защитой данных останется приоритетом, с появлением новых регулирующих актов, касающихся ИИ.
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