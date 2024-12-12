Метавселенная и другие прорывы. Как будут развиваться технологии в 2025 году: ключевые прогнозы

Технологии 2025 года обещают стать настоящей вехой в развитии цифровых инноваций. Метавселенная, искусственный интеллект и кибербезопасность - вот только некоторые из направлений, которые ждут кардинальных изменений.

Про ключевые тенденции, которые определят будущее технологий в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский финансово-экономический журнал Forbes .

Переломный момент для ИИ

2025 год станет определяющим для искусственного интеллекта, с переходом от универсальных приложений к решениям, ориентированным на бизнес. Компании будут совершенствовать стратегии для реализации конкретных задач с измеримыми результатами.

Генеративный ИИ для успеха бизнеса

Организации сосредоточатся на создании устойчивых хранилищ данных и архитектур для обучения крупных языковых моделей на собственных данных, предоставляя конкурентные преимущества.

Отраслевые приложения

ИИ продолжит революционизировать здравоохранение (диагностика), производство (предиктивное обслуживание) и финансовые услуги (выявление мошенничества), демонстрируя высокую рентабельность и экономию затрат.

Этические рамки

Появятся признанные на глобальном уровне руководящие принципы и структуры управления, устраняющие риски, такие как предвзятость и злоупотребления, что повысит доверие к ИИ.

Масштабируемая автоматизация

ИИ будет способствовать повышению эффективности, автоматизируя рутинные задачи и трансформируя пользовательский опыт в финансах, HR, медицине и кибербезопасности. Примеры успешного применения подтвердят ощутимые преимущества, включая увеличение производительности и снижение затрат.

Этот переход сделает 2025 год периодом, когда ИИ станет более точечным, результативным и важным для успеха бизнеса.

Новая эра для кибербезопасности

В условиях роста киберугроз 2025 год станет этапом перехода к проактивным методам защиты, усиленным ИИ, и более строгому регулированию.

ИИ-усиленное обнаружение угроз

Искусственный интеллект будет играть ключевую роль в обнаружении угроз в реальном времени, позволяя нейтрализовать атаки до нанесения значительного ущерба. Автоматизация процессов сократит время реакции и снизит зависимость от ручного труда.

Криптография, устойчивая к квантовым угрозам

С развитием квантовых технологий компании начнут массово использовать методы шифрования, защищающие критически важные данные от будущих угроз.

Ужесточение регулирования

Правительства введут более строгие стандарты кибербезопасности, например, такие как CMMC 2.0 в США, требуя от организаций внедрения передовых подходов к защите и соблюдения строгих стандартов.

В 2025 году эти изменения усилят цифровую безопасность, позволяя компаниям эффективнее противостоять новым угрозам.

Облачные вычисления развиваются

Облачные вычисления останутся центральным элементом ИТ-стратегий, однако эффективность затрат и операционные расходы будут находиться под пристальным вниманием.

Оптимизация затрат выходит на первый план

Директора по информационным технологиям и технические директора будут вынуждены пересмотреть расходы на публичное облако, сосредоточив внимание на ценности, правильной архитектуре и экономической эффективности.

Принятие многооблачных стратегий

Компании будут переходить к многооблачным решениям, включая ограниченное использование частных облаков, для повышения устойчивости и уменьшения зависимости от одного поставщика после сбоев AWS и Azure этим летом.

Расширение периферийных вычислений

Растущее количество приложений с низкой задержкой, таких как автономные автомобили и Интернет вещей (IoT), будет способствовать широкому внедрению периферийных вычислений.

Устойчивость в приоритете

Облачные провайдеры будут инвестировать в энергоэффективные центры обработки данных с жидкостным охлаждением и возобновляемыми источниками энергии, чтобы учитывать экологические проблемы.

Центры обработки данных адаптируются к растущему спросу на ИИ

Быстрое внедрение искусственного интеллекта приведет к значительным изменениям в инфраструктуре центров обработки данных и энергетических стратегиях.

Специализированная инфраструктура для ИИ

Оборудование, такое как графические процессоры и процессоры Tensor, оптимизированные для работы с ИИ, станет основой инвестиций в центры обработки данных.

Решения на основе ядерной и водородной энергии

Центры обработки данных будут исследовать устойчивые источники энергии, включая ядерную и водородную энергию, чтобы удовлетворить растущие энергетические потребности.

Продвинутые технологии охлаждения

Жидкостные системы охлаждения станут стандартом, обеспечивая энергоэффективную работу для высокопроизводительных нагрузок.

Сдвиги в рабочей силе и талантах

После масштабной перестройки технологической рабочей силы в прошлом году она продолжит развиваться, отражая изменения, вызванные автоматизацией и новыми технологиями.

Повышение квалификации в новых технологиях

Профессионалы сосредоточатся на приобретении навыков в области ИИ, кибербезопасности и квантовых вычислений, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда в сфере технологий.

Автоматизация переопределяет роли

Хотя автоматизация вытеснит некоторые профессии, она создаст новые возможности в аналитике данных, управлении ИИ и взаимодействии человека с машиной.

Возвращение в офис

Гибридная работа останется, но возобновление стремления к совместной работе в офисе изменит динамику рабочей силы.

Ренессанс блокчейна

Пока рынки криптовалют остаются нестабильными, технология блокчейн обретет новое применение.

Прозрачность цепочки поставок

Блокчейн улучшит прослеживаемость и сократит мошенничество в глобальных цепочках поставок, особенно в розничной торговле и производстве.

Решения для децентрализованной идентификации

Блокчейн-системы для идентификации будут набирать популярность, предлагая безопасные методы аутентификации, контролируемые пользователем.

Зеленые инновации в блокчейне

Устойчивые механизмы консенсуса, такие как proof-of-stake, решат проблемы энергопотребления блокчейна.

Метавселенная и расширенная реальность

Хотя ажиотаж вокруг метавселенной снизился, практические применения XR (расширенной реальности) будут развиваться.

Корпоративные приложения

Компании будут использовать XR для обучения, сотрудничества и взаимодействия с клиентами в таких отраслях, как недвижимость и здравоохранение.

AI-усиленные XR-опыты

ИИ будет делать XR-среды более умными и интерактивными, улучшая их удобство и функциональность.

Технологическая политика и геополитические напряженности

Геополитика продолжит влиять на инвестиции в технологии и инновации.

Технологический национализм

США будут усиливать внутреннее производство критически важных технологий, таких как полупроводники, чтобы сократить зависимость от глобальных цепочек поставок.

Глобальные кибербезопасностные альянсы

Правительства будут сотрудничать в международных инициативах по кибербезопасности, чтобы противостоять глобальным угрозам.

Регулирование ИИ и конфиденциальности

Баланс между инновациями и защитой данных останется приоритетом, с появлением новых регулирующих актов, касающихся ИИ.