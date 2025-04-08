Meta дозволила новій групі користувачів створювати акаунти у Facebook і Messenger. Хто вони?

Деталі нововведення

Компанія вперше представила цю функцію в Instagram восени минулого року, і тепер уже 54 мільйони підлітків мають захищені акаунти. Варто зазначити, що Instagram вимагає, щоб підлітки віком від 13 до 15 років використовували підлітковий акаунт, і в додатку є інструменти для виявлення тих, хто приховує свій реальний вік.

Підліткові акаунти у Facebook і Messenger працюватимуть аналогічно. Підлітки не зможуть взаємодіяти з незнайомими контактами або змінювати певні налаштування конфіденційності без схвалення батьків. Батьки також зможуть відстежувати час, який їхні діти проводять у застосунку, і список їхніх друзів.

Meta також додає нові функції безпеки для підліткових акаунтів в Instagram. З новими змінами дітям віком до 16 років потрібен буде дозвіл батьків на проведення прямої трансляції.

Застосунок також запобігатиме можливості вимкнення захисту від відвертих зображень - функції, яка автоматично розмиває зображення в повідомленнях, що містять "підозрілу наготу", якщо тільки підліток не отримає дозволу від батьків.