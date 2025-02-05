Як стати невидимкою в Instagram, Facebook та інших соцмережах

В епоху цифрових технологій наша особиста інформація стає дедалі доступнішою для сторонніх. Соціальні мережі збирають дані про користувачів, а небажані люди можуть легко знайти ваш профіль.

Про те, як налаштувати приватність в Instagram, Facebook та інших соцмережах, щоб почуватися в безпеці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій і життєвих порад Lifehacker .

Загальні поради для будь-якої соціальної мережі

Існують універсальні правила, які допоможуть зберегти конфіденційність у будь-якій соцмережі, хоча при цьому варто враховувати політику платформи щодо верифікації користувачів. По-перше, під час реєстрації вказуйте якомога менше точної особистої інформації: можна використовувати альтернативне ім'я та фото профілю, не пов'язане з вашим обличчям.

Соціальні мережі часто пропонують друзів на основі контактів у телефоні, тому, якщо можливо, не прив'язуйте свій номер або використовуйте альтернативний.

Поштова адреса, найімовірніше, буде потрібна, але краще вказати запасну, не пов'язану з вашою основною діяльністю, або скористатися сервісами тимчасової пошти, наприклад, Apple Hide My Email.

Відхиляйте запити на пошук друзів і контактів під час реєстрації та не давайте застосунку доступ до списку номерів на вашому пристрої. Якщо необхідно вибрати нікнейм, уникайте використання справжнього імені або інших даних, які можуть вас ідентифікувати.

У більшості соцмереж можна створити другий акаунт - якщо у вас уже є "реальний" профіль, заведіть додатковий з іншими даними для більшої анонімності.

Більшість соціальних мереж надають вам опції видимості (фото: Lifehacker)

Як залишатися прихованим в Instagram

Ви можете зробити свій акаунт в Instagram приватним, щоб ніхто не міг бачити ваші публікації без схвалення заявки на підписку. Вибрати цей режим можна при створенні акаунта або пізніше, переключившись у профіль, натиснувши кнопку меню (три лінії в правому верхньому кутку) і вибравши Конфіденційність акаунта, Закритий акаунт.

На цьому ж екрані є перемикач "Дозволити збільшення фото профілю" - вимкніть його, щоб інші користувачі не могли наближати ваше зображення.

Повернувшись в основне меню, у розділі "Відмітки і згадки" можна налаштувати, хто може відзначати вас у публікаціях. Тут можна повністю заборонити теги, обмежити їх тільки для підписок або ввімкнути ручну перевірку перед додаванням позначки.

Є ще одне важливе налаштування, але воно доступне тільки у веб-версії Instagram. Відкрийте профіль, натисніть "Редагувати профіль", потім знайдіть перемикач "Показувати рекомендації акаунта в профілях". Вимкніть цю опцію, і ваш акаунт не з'являтиметься в рекомендаціях в інших користувачів, а також ви не будете рекомендуватися іншим.

Ви можете зробити свій акаунт Instagram приватним (фото: Lifehacker)

Як залишатися прихованим в X (колишньому Twitter)

Як і в Instagram, ви можете зробити свій профіль приватним, щоб ваші пости могли бачити тільки схвалені підписники. Це можна налаштувати під час створення облікового запису або пізніше в застосунку. Натисніть на фото профілю (верхній лівий кут), Налаштування та підтримка, Налаштування та конфіденційність, Конфіденційність і безпека, Аудиторія і теги, Захистити ваші пости.

У цьому ж розділі "Конфіденційність і безпека" виберіть "Виявлення і контакти". Тут є три важливі параметри, які краще вимкнути:

Дозволити іншим знаходити вас за email

Дозволити іншим знаходити вас за номером телефону

Синхронізувати контакти з X для пропозицій підписок

Якщо вимкнути всі ці опції, вас стане складніше знайти.

Додатково налаштуйте "Особисті повідомлення" в розділі "Конфіденційність і безпека". X дає змогу гнучко керувати тим, хто може надсилати вам повідомлення та дзвінки. За необхідності ці функції можна повністю вимкнути, щоб мінімізувати ймовірність небажаних контактів.

Twitter надає вам безліч можливостей для виявлення (фото: Lifehacker)

Як залишатися прихованим у Facebook

На відміну від Instagram і X, зробити свій профіль Facebook повністю приватним не можна, але все ж є способи приховати свою активність. У мобільному застосунку відкрийте меню (три лінії), Налаштування та конфіденційність, Налаштування, Як люди можуть вас знаходити і зв'язуватися з вами. Тут доступні налаштування, що дають змогу керувати видимістю профілю, можливістю надсилання повідомлень, появою в пошуку та іншими параметрами.

Якщо хочете сховатися від знайомих, зверніть увагу на налаштування "Люди з вашим email" і "Люди з вашим номером телефону". Тут можна обмежити, хто буде бачити вас у списку рекомендованих друзів - від "усіх користувачів" до "тільки друзів ваших друзів". Також змініть параметр "Хто може надсилати вам запити в друзі", щоб звузити коло можливих контактів.

Додатково можна обмежити видимість інформації в профілі. У розділі "Деталі профілю" і "Публікації" в налаштуваннях вкажіть, хто може бачити ваші фото, пости і список друзів. Навіть якщо хтось вас знайде, він не отримає доступ до особистих даних.

Facebook дозволяє вибирати, хто може знайти вас на платформі (фото: Lifehacker)