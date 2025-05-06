Met Gala 2025: топ-12 самых эффектных образов бала Института костюма

В Нью-Йорке состоялся Met Gala 2025 - самое громкое модное шоу года. Звезды поразили невероятными образами, созданными специально под тематику вечера. Рианна подтвердила третью беременность, а Зендея, Мадонна и Ким Кардашьян соревновались за титул самой стильной.

Что такое Met Gala 2025

Бал Met Gala - это ежегодное событие, цель которого - сбор средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея.

Традиционно мероприятие открывает выставку, а гости подбирают наряды, соответствующие теме, заданной Институтом.

В этом году тема выставки - "Superfine: Tailoring Black Style". Она посвящена черному дендизму и его влиянию на формирование идентичности в афродиаспоре. Это первая более чем за два десятилетия выставка, полностью сосредоточенная на мужской моде.

Дресс-код вечера: Tailored for You.

Предполагает персонализированный подход к классическому костюму. Гости могут интерпретировать тему через исторический дендизм, современный крой или культурные символы, подчеркивающие их индивидуальность.

Лучшие образы Met Gala 2025

Рианна

Всемирно известная певица Рианна подтвердила слухи, что она беременна в третий раз, появившись на ковровой дорожке в смелом образе, которые подчеркнул ее изменившуюся фигуру. Певица появилась в оригинальном костюме, напоминающим мужской фрак, от Marc Jacobs.



Рианна (фото: Getty Images)

Кайли Дженнер

Американская модель и предпринимательница выбрала корсетное платье Ferragamo с глубоким декольте. Наряд был выполнен из полупрозрачной черной сетки и твида, а также расшит бисером. Свой лук Кайли дополнила туфлями на небольшом каблуке и высокими перчатками.



Кайли Дженнер (фото: Getty Images)

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян выбрала для мероприятия черный кожаный ансамбль Chrome Hearts, состоящий из корсета с асимметричными плечами и юбки с длинным шлейфом. Образ дополняли серебряные цепи, массивные бриллиантовые украшения и кожаная шляпа с широкими полями.



Ким Кардашьян (фото: Getty Images)

Зендея

Американская актриса и певица Зендея выбрала для Met Gala 2025 эффектный костюм-тройку белого цвета от Louis Vuitton. Ее лук состоял из расклешенных брюк, пиджака с серебряными украшениями, жилета в тон, белого галстука и широкополой плоской шляпы.



Зендея (фото: Getty Images)

Памела Андерсон

Актриса Памела Андерсон снова продемонстрировала тренд на натуральность - она появилась на мероприятии без яркого макияжа. Она выбрала платье с длинными рукавами от Tory Burch, расшитое пайетками и кристаллами.



Памела Андерсон (фото: Getty Images)

Джиджи Хадид

30-летняя топ-модель появилась в золотистом платье в пол с акцентными деталями и вышивкой бисером. Свой образ Хадид дополнила оригинальной прической и массивными серьгами, а также нюдовым макияжем.



Джиджи Хадид (фото: Getty Images)

Энн Хэтэуэй

Актриса появилась в наряде от Carolina Herrera, который состоял из белой рубашки свободного кроя и юбки-футляра с разрезом сзади, расшитой бисером серого и черного цветов. 42-летняя артистка поразила сияющим видом - для мероприятия она выбрала естественный макияж и лаконичную прическу.



Энн Хэтэуэй (фото: Getty Images)

Зои Салдана

Актриса появилась в длинном белом платье с черным корсетом от Thom Browne и украшениях Cartier. За идеальный крой, которого требовал дресс-код, отвечали добавленный объем в области бедер и акцент на талии. Наряд был дополнен множеством белых пуговиц как на корсете, так и на рукавах и юбке. Дополнить стильный лук Зои Салдана решила серьгами и прической каре.



Зои Салдана (фото: Getty Images)

Майли Сайрус

Сайрус появилась на Met Gala 2025 в длинной юбке с пышным подолом и кожаном кроп-топе с подплечниками от Alaia. Также она дополнила образ колье на шее, серьгами из золота и лаконичной прической.



Майли Сайрус (фото: Getty Images)

Вупи Голдберг

Легендарная американская актриса и певица появилась в оригинальное черно-белом платье-пальто в виде смокинга. Свой образ она дополнила цилиндром, небольшой сумкой, а также золотыми украшениями на пальцах.



Вупи Голдберг (фото: Getty Images)

Дайана Росс

Легендарная 81-летняя певица Даяна Росс, которая не была на Met Gala с 2003 года, рассказала, что решила посетить бал в последнюю минуту. Для выхода в свет она выбрала платье с огромным шлейфом - он был вышит именами ее пятерых детей и восьми внуков.



Диана Росс (фото: Getty Images)

Мадонна

Мадонна появилась на Met Gala 2025 в образе денди. Она надела белый костюм-тройку, который для нее создал бренд Tom Ford Fall. Дополнить смелый образ певица решила полупрозрачными перчатками, бабочкой и драгоценностями.



Мадонна (фото: Getty Images)