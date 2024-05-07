Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма

Стартувала одна з головних модних вечірок, до якої знаменитості готуються з особливою увагою - Met Gala. Це щорічна подія, мета якої - збір коштів на користь Інституту костюма Метрополітен-музею в Нью-Йорку. Традиційно захід відкриває виставку, а гості підбирають вбрання, що відповідає темі, заданій Інститутом.

Усі прагнуть вразити публіку та залишити враження, проте не всім це вдається. Образи деяких можуть потрапити до списків "не треба так", які потім публікуються в глянцевих виданнях.