Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма

Стартувала одна з головних модних вечірок, до якої знаменитості готуються з особливою увагою - Met Gala. Це щорічна подія, мета якої - збір коштів на користь Інституту костюма Метрополітен-музею в Нью-Йорку. Традиційно захід відкриває виставку, а гості підбирають вбрання, що відповідає темі, заданій Інститутом.
Усі прагнуть вразити публіку та залишити враження, проте не всім це вдається. Образи деяких можуть потрапити до списків "не треба так", які потім публікуються в глянцевих виданнях.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найбільш ефектні образи Met Gala у 2024 році.
Цьогоріч виставку було організовано в межах теми "Сплячі красуні: пробудження моди", а дрес-кодом стало вбрання, що відображає мотиви з твору Балларда "Сад часу".
Погодьтесь, звучить дуже цікаво, ось і представники світу моди з нетерпінням чекали першого понеділка травня, щоб поглянути на вбрання, підготовлені відомими особистостями.
Чи вийшло у них вразити критиків моди? Давайте дивитися.
Зендея (фото: Getty Images)
Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)
Кендалл Дженнер (фото: Getty Images)
Ніколь Кідман (фото: Getty Images)
Анна Вінтур (фото: Getty Images)
Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)
Сабріна Гаррісон (фото: Getty Images)
Tyla (фото: Getty Images)
Кім Кардаш'ян (фото: Getty Images)
Тейлор Расселл (фото: Getty Images)
Ель Фаннінг (фото: Getty Images)
Нещодавно стиліст показала, як носити трендові штани.
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