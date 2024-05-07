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Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма

Найкращі образи зірок на Met Gala 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Стартувала одна з головних модних вечірок, до якої знаменитості готуються з особливою увагою - Met Gala. Це щорічна подія, мета якої - збір коштів на користь Інституту костюма Метрополітен-музею в Нью-Йорку. Традиційно захід відкриває виставку, а гості підбирають вбрання, що відповідає темі, заданій Інститутом.

Усі прагнуть вразити публіку та залишити враження, проте не всім це вдається. Образи деяких можуть потрапити до списків "не треба так", які потім публікуються в глянцевих виданнях.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найбільш ефектні образи Met Gala у 2024 році.

Найкращі образи зірок на Met Gala 2024

Цьогоріч виставку було організовано в межах теми "Сплячі красуні: пробудження моди", а дрес-кодом стало вбрання, що відображає мотиви з твору Балларда "Сад часу".

Погодьтесь, звучить дуже цікаво, ось і представники світу моди з нетерпінням чекали першого понеділка травня, щоб поглянути на вбрання, підготовлені відомими особистостями.

Чи вийшло у них вразити критиків моди? Давайте дивитися.

Зендея 

Зендея (фото: Getty Images)

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер (фото: Getty Images)

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман (фото: Getty Images)

Анна Вінтур

Анна Вінтур (фото: Getty Images)

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

Сабріна Гаррісон

Сабріна Гаррісон (фото: Getty Images)

Tyla

Tyla (фото: Getty Images)

Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян (фото: Getty Images)

Тейлор Расселл

Тейлор Расселл (фото: Getty Images)

Ель Фаннінг

Ель Фаннінг (фото: Getty Images)

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