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Повернулися в моду з 90-х: стиліст показала, як носити трендові штани

Вівторок 07 травня 2024 11:18
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Повернулися в моду з 90-х: стиліст показала, як носити трендові штани Як стильно носити штани капрі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталя Москаленко

В моду часто повертаються речі, які були популярними в 90-х. Саме так трапилося зі штанами капрі. Варто знати, з чим носити цю річ та чому вона отримала "друге дихання".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.

Як стильно носити

Капрі мають тонкий крій та укорочену довжину, тому дозволяють відкрити ноги та підкреслити їх правильним вибором взуття.

З цією річчю можна створити повсякденні образи: у поєднанні з мішкуватими футболками, майками та жакетами.

Також можна створити образ в одному кольорі, наприклад, чорному. Для цього поєднайте капрі з топом та підходящим взуттям.

Варто зазначити, що одним із найуніверсальніших образів залишатиметься поєднання у чорному та білому кольорах.

Повернулися в моду з 90-х: стиліст показала, як носити трендові штаниПовернулися в моду з 90-х: стиліст показала, як носити трендові штаниПовернулися в моду з 90-х: стиліст показала, як носити трендові штаниПовернулися в моду з 90-х: стиліст показала, як носити трендові штаниПовернулися в моду з 90-х: стиліст показала, як носити трендові штани

Фото: як стильно носити штани капрі (instagram.com/nata_moskalenko)

Раніше ми повідомляли, як правильно підібрати шкіряні брюки, щоб залишатися у тренді.

Також ми писали, як вибрати штани, які будуть ідеально "сидіти".

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