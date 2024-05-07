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Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма

Вівторок 07 травня 2024 12:30
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Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма Найкращі образи зірок на Met Gala 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Стартувала одна з головних модних вечірок, до якої знаменитості готуються з особливою увагою - Met Gala. Це щорічна подія, мета якої - збір коштів на користь Інституту костюма Метрополітен-музею в Нью-Йорку. Традиційно захід відкриває виставку, а гості підбирають вбрання, що відповідає темі, заданій Інститутом.

Усі прагнуть вразити публіку та залишити враження, проте не всім це вдається. Образи деяких можуть потрапити до списків "не треба так", які потім публікуються в глянцевих виданнях.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найбільш ефектні образи Met Gala у 2024 році.

Найкращі образи зірок на Met Gala 2024

Цьогоріч виставку було організовано в межах теми "Сплячі красуні: пробудження моди", а дрес-кодом стало вбрання, що відображає мотиви з твору Балларда "Сад часу".

Погодьтесь, звучить дуже цікаво, ось і представники світу моди з нетерпінням чекали першого понеділка травня, щоб поглянути на вбрання, підготовлені відомими особистостями.

Чи вийшло у них вразити критиків моди? Давайте дивитися.

Зендея

Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма

Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма

Зендея (фото: Getty Images)

Дженніфер Лопес

Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма

Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

Кендалл Дженнер

Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма

Кендалл Дженнер (фото: Getty Images)

Ніколь Кідман

Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма

Ніколь Кідман (фото: Getty Images)

Анна Вінтур

Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма

Анна Вінтур (фото: Getty Images)

Дженніфер Лопес

Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма

Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

Сабріна Гаррісон

Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма

Сабріна Гаррісон (фото: Getty Images)

Tyla

Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма

Tyla (фото: Getty Images)

Кім Кардаш'ян

Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма

Кім Кардаш'ян (фото: Getty Images)

Тейлор Расселл

Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма

Тейлор Расселл (фото: Getty Images)

Ель Фаннінг

Met Gala 2024: 10 найкращих модних образів балу Інституту костюма

Ель Фаннінг (фото: Getty Images)

Нещодавно стиліст показала, як носити трендові штани.

Також ми писали, що Белла Хадід засвітила пристрасні поцілунки з бойфрендом у яскравій сукні.

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