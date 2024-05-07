Met Gala 2024: 10 лучших модных образов бала Института костюма

Стартовала одна из главных модных вечеринок, к которой знаменитости готовятся с особым вниманием - Met Gala. Это ежегодное событие, цель которого - сбор средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Традиционно мероприятие открывает выставку, а гости подбирают наряды, соответствующие теме, заданной Институтом.

Все стремятся поразить публику и оставить впечатление, однако не всем это удается. Образы некоторых могут попасть в списки "не надо так", которые затем публикуются в глянцевых изданиях.