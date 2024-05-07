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Met Gala 2024: 10 лучших модных образов бала Института костюма

Вторник 07 мая 2024 12:30
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Met Gala 2024: 10 лучших модных образов бала Института костюма Лучшие образы звезд на Met Gala 2024 (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Стартовала одна из главных модных вечеринок, к которой знаменитости готовятся с особым вниманием - Met Gala. Это ежегодное событие, цель которого - сбор средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Традиционно мероприятие открывает выставку, а гости подбирают наряды, соответствующие теме, заданной Институтом.

Все стремятся поразить публику и оставить впечатление, однако не всем это удается. Образы некоторых могут попасть в списки "не надо так", которые затем публикуются в глянцевых изданиях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о наиболее эффектных образах Met Gala в 2024 году.

Лучшие образы звезд на Met Gala 2024

В этом году выставка была организована в рамках темы "Спящие красавицы: пробуждение моды", а дресс-кодом стал наряд, отражающий мотивы из произведения Балларда "Сад времени".

Согласитесь, звучит очень интересно, вот и представители мира моды с нетерпением ждали первого понедельника мая, чтобы взглянуть на наряды, подготовленные известными личностями.

Получилось ли у них впечатлить критиков моды? Давайте смотреть.

Зендея

Met Gala 2024: 10 лучших модных образов бала Института костюма

Met Gala 2024: 10 лучших модных образов бала Института костюма

Зендея (фото: Getty Images)

Дженнифер Лопес

Met Gala 2024: 10 лучших модных образов бала Института костюма

Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)

Кендалл Дженнер

Met Gala 2024: 10 лучших модных образов бала Института костюма

Кендалл Дженнер (фото: Getty Images)

Николь Кидман

Met Gala 2024: 10 лучших модных образов бала Института костюма

Николь Кидман (фото: Getty Images)

Анна Винтур

Met Gala 2024: 10 лучших модных образов бала Института костюма

Анна Винтур (фото: Getty Images)

Дженнифер Лопес

Met Gala 2024: 10 лучших модных образов бала Института костюма

Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)

Сабрина Гаррисон

Met Gala 2024: 10 лучших модных образов бала Института костюма

Сабрина Гаррисон (фото: Getty Images)

Tyla

Met Gala 2024: 10 лучших модных образов бала Института костюма

Tyla (фото: Getty Images)

Ким Кардашьян

Met Gala 2024: 10 лучших модных образов бала Института костюма

Ким Кардашьян​ (фото: Getty Images)

Тейлор Расселл

Met Gala 2024: 10 лучших модных образов бала Института костюма

Тейлор Расселл (фото: Getty Images)

Эль Фаннинг

Met Gala 2024: 10 лучших модных образов бала Института костюма

Эль Фаннинг (фото: Getty Images)

Недавно стилист показала, как носить трендовые штаны.

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