Met Gala 2024: 10 лучших модных образов бала Института костюма
Стартовала одна из главных модных вечеринок, к которой знаменитости готовятся с особым вниманием - Met Gala. Это ежегодное событие, цель которого - сбор средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Традиционно мероприятие открывает выставку, а гости подбирают наряды, соответствующие теме, заданной Институтом.
Все стремятся поразить публику и оставить впечатление, однако не всем это удается. Образы некоторых могут попасть в списки "не надо так", которые затем публикуются в глянцевых изданиях.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о наиболее эффектных образах Met Gala в 2024 году.
Лучшие образы звезд на Met Gala 2024
В этом году выставка была организована в рамках темы "Спящие красавицы: пробуждение моды", а дресс-кодом стал наряд, отражающий мотивы из произведения Балларда "Сад времени".
Согласитесь, звучит очень интересно, вот и представители мира моды с нетерпением ждали первого понедельника мая, чтобы взглянуть на наряды, подготовленные известными личностями.
Получилось ли у них впечатлить критиков моды? Давайте смотреть.
Зендея
Зендея (фото: Getty Images)
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер (фото: Getty Images)
Николь Кидман
Николь Кидман (фото: Getty Images)
Анна Винтур
Анна Винтур (фото: Getty Images)
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)
Сабрина Гаррисон
Сабрина Гаррисон (фото: Getty Images)
Tyla
Tyla (фото: Getty Images)
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян (фото: Getty Images)
Тейлор Расселл
Тейлор Расселл (фото: Getty Images)
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг (фото: Getty Images)
Недавно стилист показала, как носить трендовые штаны.
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