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Местами пройдет снег: синоптики предупреждают о ночных заморозках

STYLERЖизнь    03.04.2019 - 19:41
Местами пройдет снег: синоптики предупреждают о ночных заморозках
Погода в Украине (flickr.com/ebrd)

Погода в Украине в четверг днем порадует жителей страны

Погода в Украине в четверг, 4 апреля, порадует большинство жителей страны солнечной и сухой погодой. Однако на востоке синоптики прогнозируют снег, а ночью в большинстве областей температура опустится ниже нуля.

Погода в восточных областях остается неблагоприятной. В Харьковской и Луганской области ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью от 0 до -2 градусов. Днем +5 +8 градусов. В Днепре и Полтаве воздух прогреется до +13 градусов.

На юге облачно с прояснениями, осадки не прогнозируются. Ночью температура опустится до -1 -2 градусов, днем воздух прогреется до +9 +12 градусов, в Николаеве до +14 градусов.

В Крыму сухо, местами солнечно. Ночью ожидается небольшой мороз, до -1 градуса. Днем потеплеет до +10 +12 градусов.

В северных областях осадки не прогнозируются. Ночью до -2 градусов, днем воздух прогреется до +10 +12 градусов.

На западе солнечно, без осадков. Ночная температура будет колебаться от +2 до -2 градусов, в Ужгороде +5 градусов. Днем ожидается от +11 до +14 градусов. Во Львове +15, на Закарпатье до +17 градусов.

В центральной части страны облачно с прояснениями. Ночью от 0 до -2 градусов. Днем ожидается потепление до +11 +13 градусов.

В столице 4 апреля осадки не прогнозируются. Ночью будет холодно, до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +10 +12 градусов.

Местами пройдет снег: синоптики предупреждают о ночных заморозках

Погода в Украине 4 апреля 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали благоприятный прогноз погоды на ближайшие дни.

А также рассказывали о том, когда в Украине празднуют Благовещенье и писали о том, что нельзя делать в этот день.

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