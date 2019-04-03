Синоптик предупреждает о приходе дождей в Украину

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В четверг ожидается потепление

Погода в Украине в воскресенье, 7 апреля, будет дождливой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, по ее прогнозу, в четверг, 4 апреля, температура воздуха повысится.

"Завтра, 4 апреля, еще пару шагов вверх и ближе к нежным нарциссам, гиацинтам и тюльпанам. В течение дня столбики термометров повысятся до +9 +15 градусов, немного еще свежо будет на востоке, +4 +8 градусов. Осадки какие-то существенные маловероятны - антициклон", - написала синоптик.

Она отметила, что ветер остается порывистым, иногда и сильным.

В Киеве в четверг ожидается сухая, солнечная и умеренно теплая погода, днем ​​+10 градусов.

"Такая погода с постепенным нарастанием тепла удержится до конца недели. В воскресенье из Польши поступит атмосферный фронт, который принесет в западные области Украины дожди. Со второй половины дня на Благовещение дожди распространятся и на северную часть, включая Киев", - написала Диденко.

Напомним, в среду, 3 апреля в восточных областях ожидается внезапное похолодание и мокрый снег. В остальных регионах ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Как писало РБК-Украина, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова заявила, что весной 2019 года погода в Украине ожидается достаточно теплая, без осадков в апреле, с дождями в мае. В апреле после 10 числа до 20 числа температура начнет резко подниматься выше нормы.