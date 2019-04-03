ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тепло уже близко: синоптик порадовала прогнозом погоды

STYLERЖизнь    03.04.2019 - 12:11
Тепло уже близко: синоптик порадовала прогнозом погоды
Погода в Украине 4 апреля - синоптик прогнозирует потепление

Погода в Украине с четверга постепенно будет улучшаться

Погода в Украине в четверг, 4 апреля, принесет желаемое потепление, без осадков, хотя общую картину солнца за окном будет омрачать порывистый ветер. Об этом сообщает Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

По словам синоптика, температура днем прогреется до +9... +15 градусов. Днем будет все еще прохладно в восточной Украине - от +4 до +8 градусов.

Стихия наконец отступает с территории страны. Осадки маловероятны благодаря антициклону, который господствует над Украиной, - сообщает Диденко.

Тепло уже близко: синоптик порадовала прогнозом погоды

Погода в Украине 4 апреля - синоптик прогнозирует потепление (карта погоды, фото: facebook.com/tala.didenko)

В столице Украины в четверг будет сухо, солнечно и довольно комфортно - столбики термометров покажут до +10 градусов.

"Такая погода с постепенным нарастанием тепла удержится до конца недели", - сообщает синоптик.

Однако в воскресенье из Польши придет атмосферный фронт, который принесет дожди в Западную Украину. А уже со второй половины дня на Благовещение, которое будем отмечать 7 апреля, дожди распространятся и на северную часть, включительно с Киевом.

Тепло уже близко: синоптик порадовала прогнозом погоды

Погода в Украине 4 апреля - синоптик прогнозирует потепление (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.

Ранее мы писали о том, что народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз на второй месяц весны. Начало апреля встретит нас ночными морозами.

Повезет не всем: синоптики сообщили, где 3 апреля будет идти снег Март вошел в десятку самых теплых в Киеве за историю наблюдений
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов
Новости Украины Наталка ДиденкоПогода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь