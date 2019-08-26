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Местами пронесутся грозы: где в Украине резко испортится погода

STYLERЖизнь    26.08.2019 - 20:25
Местами пронесутся грозы: где в Украине резко испортится погода
Погода в Украине 27 августа (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в преддверии осени все еще остается жаркой

Погода в Украине во вторник, 27 августа, принесет снижение температуры в одних областях, а в других - наоборот станет жарче. Кроме того, местами завтра возможны грозовые дожди. Об этом свидетельствуют данные сайта Укргидрометцентра.

Так, во вторник на пару градусов станет прохладнее на Юге страны - здесь термометры покажут от +28 до +30, но жара задержится в Николаевской и Одесской областях (+30... +32). В ночное время будет от +15 до +21 градуса.

А на Западе наоборот - столбики термометров повысятся на 2-3 значения. В регионе от +27 до +32. Ближайшей ночью +12... +17 по Цельсию.

Местами пронесутся грозы: где в Украине резко испортится погода

Погода в Украине 27 августа (коллаж: РБК-Украина)

В остальной части Украины сохранится сегодняшняя температура воздуха: Север (+25... +28, ночью +11... +16), Центр (+27... +30, ночью +12... +15), Восток (+26... +28, ночью +12... +15).

Что касается осадков, то дожди и грозы прогнозируются в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

В Киеве завтра осадки не предвидятся, ближайшей ночью +14... +16, днем от +26 до +28 градусов.

Местами пронесутся грозы: где в Украине резко испортится погода

Погода в Украине 27 августа (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы публиковали видео чудесного спасения мужчины, который уклонился от падающего дерева во время урагана в Киеве.

К слову, недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Также мы писали о том, что на Японию обрушился тайфун "Корса". Ветер скоростью 35 метров в секунду переворачивал движущиеся автомобили, а о побережье сражались шестиметровые волны. В сети публикуют шокирующие видео стихийного бедствия.

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