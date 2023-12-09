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Мешканців Запоріжжя "попередили про евакуацію", але це фейк. У ЦПД розвінчали російську ІПСО

Запоріжжя, Субота 09 грудня 2023 14:45
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Мешканців Запоріжжя "попередили про евакуацію", але це фейк. У ЦПД розвінчали російську ІПСО Мешканців Запоріжжя попередили про фейк від РФ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Мешканців Запоріжжя почали "атакувати" повідомленнями з дивним текстом. Українцям пишуть про те, що у грудні нібито почнеться "евакуація". Але це фейк від росіян. Країна-агресорка вкотре намагається посіяти паніку і для цього вигадує чергову брехню.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

Що пишуть у повідомленнях

За інформацією ЦПД, на мобільні телефони мешканців Запоріжжя приходять повідомлення, у яких йдеться про "грудневу евакуацію". Людей лякають тим, що їм доведеться виїхати з міста до Одеси, або ж до Німеччини чи у Польщу.

"Верифікувавши інформацію, Центр повідомляє, що насправді ніякої евакуації з міста не планується. Такі повідомлення - це частина російської ІПСО, мета якої - посіяти панічні настрої серед населення", - повідомили у ЦПД.

Мешканців Запоріжжя &quot;попередили про евакуацію&quot;, але це фейк. У ЦПД розвінчали російську ІПСОМешканців Запоріжжя лякають повідомленнями про "евакуацію" (фото: t.me/CenterCounteringDisinformation)

Що робити, якщо ви отримали таке повідомлення

У ЦПД закликають українців не реагувати на подібні повідомлення. Росіяни намагаються залякати людей, а тому розсилають фейки. При цьому важливо пам'ятати про правила безпеки.

"У разі отримання такого повідомлення Центр закликає громадян не переходити за посиланнями та заблокувати номер, з якого прийшло SMS!" - розповіли в установі.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що українців попередили про нову та хитру шахрайську схему

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що "Нова пошта" попередила про шахраїв у мережі, які поширюють "святковий розіграш".

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