Поширюють "святковий розіграш": "Нова пошта" попередила про шахраїв у мережі

Компанія "Нова пошта" попередила про шахраїв, які підставили її бренд. Українців закликають бути пильними, щоб не стати жертвою зловмисників.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт " Нової пошти "

Як розпізнати шахраїв

У "Нової пошти" є Telegram-каналами та каналами у Viber і там почали поширювати рекламу нібито від імені компанії. Виявилось, що це шахраї, тому не варто відкривати посилання або виконувати інші дії.

"Сьогодні з'явилася інформація про ще один шахрайський святковий розіграш. Цього разу про ялинки нібито від "Нової пошти" та відомого виробника напоїв", - йдеться у повідомленні.

Шахрайське рекламне оголошення вже поширили понад 40 каналів у Telegram. У компанії наголосили, що не мають до цієї інформації жодного стосунку та просить українських громадян бути пильними.

Що варто знати

Важливо пам'ятати, що усі оголошення компанія "Нова пошта" робить на своєму сайті та інших власних каналах комунікації з аудиторією.

Що стосується Telegram-каналів, то багато з них ведуть анонімні автори, і згадка популярної компанії зроблена лише для того, щоб люди звернули увагу на шахрайське повідомлення.

"Вони свідомо використовують згадку про компанію як клікбейт у рекламі, за яку беруть гроші, та чим вводять в оману своїх підписників", - наголосили у "Новій пошті".

Як безпечно користуватись послугами "Нової пошти"

Для того, щоб безпечно купувати онлайн в Україні, дотримуйтесь таких рекомендацій: