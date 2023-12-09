Жителей Запорожья "предупредили об эвакуации", но это фейк. В ЦПД развенчали российскую ИПСО
Жителей Запорожья начали "атаковать" сообщениями со странным текстом. Украинцам пишут о том, что в декабре будто бы начнется "эвакуация". Но это фейк от россиян. Страна-агрессор снова пытается посеять панику и для этого придумывает очередную ложь.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.
Что пишут в сообщениях
По информации ЦПД, на мобильные телефоны жителей Запорожья приходят сообщения, в которых говорится о "декабрьской эвакуации". Людей пугают тем, что им придется выехать из города в Одессу, Германию или в Польшу.
"Верифицировав информацию, Центр сообщает, что на самом деле никакой эвакуации из города не планируется. Такие сообщения - это часть российской ИПСО, цель которой - посеять панические настроения среди населения", - сообщили в ЦПД.
Жителей Запорожья пугают сообщениями об "эвакуации" (фото: t.me/CenterCounteringDisinformation)
Что делать, если вы получили такое сообщение
В ЦПД призывают украинцев не реагировать на подобные сообщения. Россияне пытаются запугать людей, а потому рассылают фейки. При этом важно помнить о правилах безопасности.
"В случае получения такого сообщения, Центр призывает граждан не переходить по ссылкам и заблокировать номер, с которого пришло SMS!" - рассказали в учреждении.
Напомним, ранее уже стало известно, что украинцев предупредили о новой и хитрой мошеннической схеме.
Кроме того, недавно мы рассказывали, что "Новая почта" предупредила о мошенниках в сети, которые распространяют "праздничный розыгрыш".