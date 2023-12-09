ua en ru
Сб, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жителей Запорожья "предупредили об эвакуации", но это фейк. В ЦПД развенчали российскую ИПСО

Запорожье, Суббота 09 декабря 2023 14:45
UA EN RU
Жителей Запорожья "предупредили об эвакуации", но это фейк. В ЦПД развенчали российскую ИПСО Жителей Запорожья предупредили о фейке от РФ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Жителей Запорожья начали "атаковать" сообщениями со странным текстом. Украинцам пишут о том, что в декабре будто бы начнется "эвакуация". Но это фейк от россиян. Страна-агрессор снова пытается посеять панику и для этого придумывает очередную ложь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

Что пишут в сообщениях

По информации ЦПД, на мобильные телефоны жителей Запорожья приходят сообщения, в которых говорится о "декабрьской эвакуации". Людей пугают тем, что им придется выехать из города в Одессу, Германию или в Польшу.

"Верифицировав информацию, Центр сообщает, что на самом деле никакой эвакуации из города не планируется. Такие сообщения - это часть российской ИПСО, цель которой - посеять панические настроения среди населения", - сообщили в ЦПД.

Жителей Запорожья &quot;предупредили об эвакуации&quot;, но это фейк. В ЦПД развенчали российскую ИПСОЖителей Запорожья пугают сообщениями об "эвакуации" (фото: t.me/CenterCounteringDisinformation)

Что делать, если вы получили такое сообщение

В ЦПД призывают украинцев не реагировать на подобные сообщения. Россияне пытаются запугать людей, а потому рассылают фейки. При этом важно помнить о правилах безопасности.

"В случае получения такого сообщения, Центр призывает граждан не переходить по ссылкам и заблокировать номер, с которого пришло SMS!" - рассказали в учреждении.

Напомним, ранее уже стало известно, что украинцев предупредили о новой и хитрой мошеннической схеме.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что "Новая почта" предупредила о мошенниках в сети, которые распространяют "праздничный розыгрыш".

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье фейки шахраї в Україні