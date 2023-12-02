"Ви втратите гроші": українців попередили про нову та хитру шахрайську схему

Українців почали масово "атакувати" повідомленнями, у яких їм пропонують легку та дуже прибуткову роботу. Як виявилося, це нова та дуже хитра шахрайська схема.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це у своєму Telegram-каналі повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

У чому суть схеми

Шахраї почали пропонувати українцям роботу, яка нібито принесе чимало коштів, але буде дуже легкою. За словами Гороховського, зловмисники можуть навіть виплатити "першу зарплату" - невелику суму. Але потім спробують виманити набагато більше.

"По всій країні тисячі людей одержують сотні тисяч подібних повідомлень щодня! Це обман і наприкінці цього листування ви втратите гроші. Одразу чи за тиждень.

Вам будуть давати якісь тупі завдання (лайкати застосунки, писати відгуки, коментарі тощо) ви отримаєте трохи грошей (зовсім небагато), щоб ви подумали, що все чесно. Дадуть трохи і наприкінці попросять за свої гроші купити щось дороге та пропадуть.", - пояснив Гороховський.

Що пишуть шахраї (фото: t.me/OGoMono)

Коли ж українці розуміють, що стали жертвами шахраїв, вони намагаються повернути втрачені кошти. За словами Гороховського, у листопаді приблизно 3 тисячі клієнтів банку втратили 65 мільйонів гривень.

"Будь ласка, будьте хоч трохи обережні та розумні! Бережіть себе!" - додав він.