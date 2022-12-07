Деякі українці можуть отримати грошову допомогу: хто саме та як це зробити

Мешканці постраждалих районів Київщини та Харківщини можуть отримувати грошову допомогу від американської благодійної організації.
Виплати проводяться впродовж трьох місяців на кожного члена сім'ї.
Хто може отримати допомогу та як її оформити - детальніше читайте в Styler.
Не всі жителі Київщини та Харківщини можуть отримати фінансову допомогу. Вона розрахована на:
Вразливі категорії населення - це багатодітні сім'ї, вагітні жінки, люди похилого віку, жінки з дітьми до двох років та особи, які самостійно ведуть господарство (чоловік або жінка).
Зауважте, що йдеться про постраждалі від бойових дій райони Київщини та Харківщини.
Упродовж трьох місяців усі, хто потребують, можуть отримувати грошові виплати розміром 2200 гривень на кожного члена сім'ї.
Для того, щоб отримувати допомогу варто звернутися до відповідних служб у вашій області.
Крім того, у містах постійно працюють мобільні виїзні бригади. За розкладом їхньої роботи можна стежити у телеграм-каналах для Київщини та Харківщини.
Як отримати грошову допомогу (фото: minre.gov.ua)
Раніше ми розповідали, яку допомогу отримують українські студенти, які навчаються за кордоном.
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