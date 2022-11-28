Яку допомогу отримують українські студенти, які навчаються за кордоном
Часто українці вступають в іноземні виші і їм надають додаткову допомогу. Є певний перелік країн, у яких студенти з України можуть отримати пільги.
Про це повідомляє Освіторія.
Які країни надають допомогу
У Португалії українцям надавали соціальні стипендії. Але у більшість країн ЄС студенти з України можуть отримати:
- мовну підтримку;
- психологічне консультування;
- академічне керівництво;
- курси;
- стипендії.
Також повне звільнення від плати за навчання для українських біженців, запровадили у таких країнах:
- Австрія;
- Ірландія;
- Польща;
- Румунія;
- Словенія;
- Швеція.
Зокрема, понад 50 університетів Франції пропонують українським біженцям різні види допомоги, в тому числі фінансову, для відновлення навчання.
До того ж молодь отримує допомогу від Українського Глобального Університету - це велика мережа навчальних закладів, які у партнерстві з Офісом Президента України підтримують стипендіями українських старшокласників та студентів у країнах, що їх прийняли. Головна умова - вони мають повернутися в Україну після закінчення навчання, щоб допомогти відбудувати країну після війни.
Окрім того, українцям у країнах ЄС мали б забезпечити швидкий доступ до початкової професійно-технічної освіти. Однак люди зіштовхуються із низкою проблем при вступі у коледжі, а саме:
- слабкі знання мови відповідної країни;
- необхідність наздоганяти академічну різницю;
- незнання функціонування місцевого ринку праці;
- можлива дискримінація при відборі студентів коледжів.
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