Яку допомогу отримують українські студенти, які навчаються за кордоном

Часто українці вступають в іноземні виші і їм надають додаткову допомогу. Є певний перелік країн, у яких студенти з України можуть отримати пільги.

Які країни надають допомогу

У Португалії українцям надавали соціальні стипендії. Але у більшість країн ЄС студенти з України можуть отримати:

мовну підтримку;

психологічне консультування;

академічне керівництво;

курси;

стипендії.

Також повне звільнення від плати за навчання для українських біженців, запровадили у таких країнах:

Австрія;

Ірландія;

Польща;

Румунія;

Словенія;

Швеція.

Зокрема, понад 50 університетів Франції пропонують українським біженцям різні види допомоги, в тому числі фінансову, для відновлення навчання.

До того ж молодь отримує допомогу від Українського Глобального Університету - це велика мережа навчальних закладів, які у партнерстві з Офісом Президента України підтримують стипендіями українських старшокласників та студентів у країнах, що їх прийняли. Головна умова - вони мають повернутися в Україну після закінчення навчання, щоб допомогти відбудувати країну після війни.

Окрім того, українцям у країнах ЄС мали б забезпечити швидкий доступ до початкової професійно-технічної освіти. Однак люди зіштовхуються із низкою проблем при вступі у коледжі, а саме: