Некоторые украинцы могут получить денежную помощь: кто именно и как это сделать

Жители пострадавших районов Киевской и Харьковской области могут получать денежную помощь от американской благотворительной организации.
Выплаты производятся в течение трех месяцев на каждого члена семьи.
Кто может получить помощь и как ее оформить - подробнее читайте в Styler.
Не все жители Киевской и Харьковской области могут получить финансовую помощь. Она рассчитана на:
Уязвимые категории населения - это многодетные семьи, беременные женщины, пожилые люди, женщины с детьми до двух лет и лица, которые самостоятельно ведут хозяйство (мужчина или женщина).
Обратите внимание, что речь идет о пострадавших от боевых действий районах Киевской и Харьковской областей.
В течение трех месяцев все нуждающиеся могут получать денежные выплаты размером 2200 гривен на каждого члена семьи.
Для того, чтобы получать помощь следует обратиться в соответствующие службы в вашей области.
Кроме того, в городах постоянно трудятся мобильные выездные бригады. За расписанием работы можно следить в телеграмм-каналах для Киевщины и Харьковщины.
Как получить денежную помощь (фото: minre.gov.ua)
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