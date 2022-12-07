Деякі українці можуть отримати грошову допомогу: хто саме та як це зробити

Мешканці постраждалих районів Київщини та Харківщини можуть отримувати грошову допомогу від американської благодійної організації.

Хто може отримати допомогу та як її оформити - детальніше читайте в Styler.

Хто має право на допомогу

Не всі жителі Київщини та Харківщини можуть отримати фінансову допомогу. Вона розрахована на:

родини ВПО, які були переміщені протягом останнього місяця

постраждалих від раптових обстрілів родин, хто втратив члена сім'ї, засоби для існування. Особливо, якщо йдеться про домогосподарства

ВПО, що мають дохід менший за 5400 гривень на особу та належать до хоча б однієї з вразливих категорій населення.

Вразливі категорії населення - це багатодітні сім'ї, вагітні жінки, люди похилого віку, жінки з дітьми до двох років та особи, які самостійно ведуть господарство (чоловік або жінка).

Зауважте, що йдеться про постраждалі від бойових дій райони Київщини та Харківщини.

Скільки становить сума допомоги

Упродовж трьох місяців усі, хто потребують, можуть отримувати грошові виплати розміром 2200 гривень на кожного члена сім'ї.

Як оформити отримання грошей

Для того, щоб отримувати допомогу варто звернутися до відповідних служб у вашій області.

Київська: м. Бровари, вул. Незалежності, 5. Графік роботи щобудня з 09:00 до 16:30.

м. Бровари, вул. Незалежності, 5. Графік роботи щобудня з 09:00 до 16:30. Харківська: м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 20. Графік роботи щобудня з 08:00 до 18:00.

Крім того, у містах постійно працюють мобільні виїзні бригади. За розкладом їхньої роботи можна стежити у телеграм-каналах для Київщини та Харківщини.

Як отримати грошову допомогу (фото: minre.gov.ua)