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Некоторые украинцы могут получить денежную помощь: кто именно и как это сделать

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Среда 07 декабря 2022 12:46
Некоторые украинцы могут получить денежную помощь: кто именно и как это сделать Пункт помощи переселенцам (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Жители пострадавших районов Киевской и Харьковской области могут получать денежную помощь от американской благотворительной организации.

Выплаты производятся в течение трех месяцев на каждого члена семьи.

Кто может получить помощь и как ее оформить - подробнее читайте в Styler.

Кто имеет право на помощь

Не все жители Киевской и Харьковской области могут получить финансовую помощь. Она рассчитана на:

  • семьи ВПЛ, которые были перемещены в течение последнего месяца
  • пострадавших от внезапных обстрелов семей, потерявших члена семьи, средства к существованию. Особенно, если речь идет о домохозяйствах
  • ВПЛ, имеющие доход менее 5400 гривен на человека и принадлежащие к хотя бы одной из уязвимых категорий населения.

Уязвимые категории населения - это многодетные семьи, беременные женщины, пожилые люди, женщины с детьми до двух лет и лица, которые самостоятельно ведут хозяйство (мужчина или женщина).

Обратите внимание, что речь идет о пострадавших от боевых действий районах Киевской и Харьковской областей.

Сколько составляет сумма пособия

В течение трех месяцев все нуждающиеся могут получать денежные выплаты размером 2200 гривен на каждого члена семьи.

Как оформить получение денег

Для того, чтобы получать помощь следует обратиться в соответствующие службы в вашей области.

  • Киевская: г. Бровары, ул. Независимости, 5. График работы ежедневно с 09:00 до 16:30.
  • Харьковская: г. Чугуев, ул. Гвардейская, 20. График работы ежедневно с 08:00 до 18:00.

Кроме того, в городах постоянно трудятся мобильные выездные бригады. За расписанием работы можно следить в телеграмм-каналах для Киевщины и Харьковщины.

Некоторые украинцы могут получить денежную помощь: кто именно и как это сделать

Как получить денежную помощь (фото: minre.gov.ua)

Ранее мы рассказывали, какую помощь получают украинские студенты, обучающиеся за границей.

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