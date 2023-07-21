Мешканці кількох областей можуть отримати по 150 тисяч гривень: кому призначать таку суму

Внутрішньо переміщені особи з дітьми можуть отримати 150 000 гривень на започаткування власної справи. Для цього потрібно подати заявку та пройти конкурс.
Про це повідомляють на сайті організації "СОС Дитячі містечка".
Наразі взяти участь у конкурсі можуть мешканці та переселенці в таких областях:
Охочі спробувати свої сили повинні відповідати цим вимогам:
Зазначимо, що участь у проєкті безкоштовна. Однак організатор не забезпечує проживання та витрати, пов'язані із поїздкою до місця проведення тренінгу.
Крім грантової допомоги, учасники отримають фахове бізнес-навчання. Таким чином проєкт містить:
Подати заявку на навчання та конкурс можна за посиланням.
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