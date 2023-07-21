Мешканці кількох областей можуть отримати по 150 тисяч гривень: кому призначать таку суму

В яких містах діє проєкт

Наразі взяти участь у конкурсі можуть мешканці та переселенці в таких областях:

Полтавська

Київська

Івано-Франківська

Чернівецька

Львівська

Які умови для участі

Охочі спробувати свої сили повинні відповідати цим вимогам:

мати реєстрацію як ВПО в одній з п'яти вище зазначених областей

мають чинний статус ФОП, який вимушено призупинив діяльність

бути готовим до відкриття ФОП у найближчий місяць, якщо не маєте його

Зазначимо, що участь у проєкті безкоштовна. Однак організатор не забезпечує проживання та витрати, пов'язані із поїздкою до місця проведення тренінгу.

Що пропонують організатори

Крім грантової допомоги, учасники отримають фахове бізнес-навчання. Таким чином проєкт містить:

триденне офлайн навчання від профільних фахівців

консультації експертів і менторський супровід на шляху розробки та реалізації бізнес-плану

можливість отримати грант на власну справу до 150 000 гривень

Подати заявку на навчання та конкурс можна за посиланням.