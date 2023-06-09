У червні на ВПО в Україні чекають зміни: які нововведення з'явилися

У червні в Україні набрав чинності Закон №3054-IX від 11.04.2023. Відповідно до нього запроваджують зміни щодо окремих питань оформлення особистих документів, а також внесення відомостей про реєстрацію на місці проживання.

Що змінилося, пояснили на сторінці "Юридичного порадника для ВПО" у Facebook .

Які нововведення з'явилися

Якщо у вас є зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) чи на територіях, де ведуться чи велися бойові дії, то ви можете обміняти та оформити:

документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус.

Крім того, ви можете вклеїти фотокартку в паспорт громадянина України. Звертатися за отриманням послуг варто до Державної міграційної служби.

Відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання до Єдиного державного демографічного реєстру вносять на підставі:

документів, що підтверджують зареєстроване або задеклароване місце проживання;

відомостей, внесених до документів особи, що підлягають обміну;

інформації з Державного реєстру виборців;

інформації з відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби;

інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

інформації з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Важливо! Якщо зараз ваше житло знаходиться на території, окупованій РФ, чи там ведуть бойові дії, ви можете зареєструвати своє теперішнє місце проживання без зняття з реєстрації попереднього місця проживання.

Українці змінюють місце проживання внаслідок бойових дій, окупації або руйнування їхніх будинків (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як реєструвати прописку дитини

На період воєнного стану зареєстрованим місцем проживання дитини вважається те місце, де зареєстровані її батьки або інші законні представники.

Прописка дитини на територіях, які є тимчасово окупованими РФ чи на яких ведуться/велися бойові дії, здійснюється за заявою батьків чи інших законних представників на підставі:

документа, що підтверджує право на проживання в житлі, що знаходиться на тимчасово окупованій РФ території України, а також на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, дитини чи її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина, або інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про таке житло;

відомостей про зареєстроване або задеклароване місце проживання батьків або інших законних представників чи одного з них, внесених до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

відомостей про зареєстроване або задеклароване місце проживання батьків або інших законних представників чи одного з них, внесених до відомчої інформаційної системи.

Зверніть увагу! Батьки або інші законні представники дитини у своїй письмовій заяві самостійно визначають дату прописки дитини на таких територіях. Проте вона не може передувати:

даті реєстрації народження дитини;

даті прописки батьків чи інших законних представників дитини.

Якщо батьки зареєстровані за різними адресами, тоді варто подати письмову заяву того представника, з ким проживає дитина.