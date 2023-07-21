Жители нескольких областей могут получить по 150 тысяч гривен: кому назначат такую сумму

Внутренне перемещенные лица с детьми могут получить 150 000 гривен на открытие собственного дела. Для этого необходимо подать заявку и пройти конкурс.
Об этом сообщают на сайте организации "СОС Дитячі містечка".
Принять участие в конкурсе могут жители и переселенцы в следующих областях:
Желающие попробовать свои силы должны отвечать этим требованиям:
Отметим, что участие в проекте бесплатное. Однако организатор не обеспечивает проживания и расходы, связанные с поездкой к месту проведения тренинга.
Кроме грантовой помощи, участники получат профессиональное бизнес-обучение. Таким образом, проект содержит:
Подать заявку на обучение и конкурс можно по ссылке.
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