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Мешканці кількох областей можуть отримати по 150 тисяч гривень: кому призначать таку суму

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Україна, П'ятниця 21 липня 2023 14:26
Мешканці кількох областей можуть отримати по 150 тисяч гривень: кому призначать таку суму Переселенцям видають гранти на бізнес (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Внутрішньо переміщені особи з дітьми можуть отримати 150 000 гривень на започаткування власної справи. Для цього потрібно подати заявку та пройти конкурс.

Про це повідомляють на сайті організації "СОС Дитячі містечка".

В яких містах діє проєкт

Наразі взяти участь у конкурсі можуть мешканці та переселенці в таких областях:

  • Полтавська
  • Київська
  • Івано-Франківська
  • Чернівецька
  • Львівська

Які умови для участі

Охочі спробувати свої сили повинні відповідати цим вимогам:

  • мати реєстрацію як ВПО в одній з п'яти вище зазначених областей
  • мають чинний статус ФОП, який вимушено призупинив діяльність
  • бути готовим до відкриття ФОП у найближчий місяць, якщо не маєте його

Зазначимо, що участь у проєкті безкоштовна. Однак організатор не забезпечує проживання та витрати, пов'язані із поїздкою до місця проведення тренінгу.

Що пропонують організатори

Крім грантової допомоги, учасники отримають фахове бізнес-навчання. Таким чином проєкт містить:

  • триденне офлайн навчання від профільних фахівців
  • консультації експертів і менторський супровід на шляху розробки та реалізації бізнес-плану
  • можливість отримати грант на власну справу до 150 000 гривень

Подати заявку на навчання та конкурс можна за посиланням.

Раніше ми розповідали, які зміни стосовно статусу ВПО набули чинності в липні.

Читайте також, як змінився порядок виплат для переселенців в Україні.

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