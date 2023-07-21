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Жители нескольких областей могут получить по 150 тысяч гривен: кому назначат такую сумму

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Украина, Пятница 21 июля 2023 14:26
Жители нескольких областей могут получить по 150 тысяч гривен: кому назначат такую сумму Переселенцам выдают гранты на бизнес (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Внутренне перемещенные лица с детьми могут получить 150 000 гривен на открытие собственного дела. Для этого необходимо подать заявку и пройти конкурс.

Об этом сообщают на сайте организации "СОС Дитячі містечка".

В каких городах действует проект

Принять участие в конкурсе могут жители и переселенцы в следующих областях:

  • Полтавская
  • Киевская
  • Ивано-Франковская
  • Черновицкая
  • Львовская

Какие условия для участия

Желающие попробовать свои силы должны отвечать этим требованиям:

  • иметь регистрацию как ВПЛ в одной из пяти выше указанных областей
  • иметь действующий статус ФЛП, вынужденно приостановивший деятельность
  • быть готовым к открытию ФЛП в ближайший месяц, если у вас его нет

Отметим, что участие в проекте бесплатное. Однако организатор не обеспечивает проживания и расходы, связанные с поездкой к месту проведения тренинга.

Что предлагают организаторы

Кроме грантовой помощи, участники получат профессиональное бизнес-обучение. Таким образом, проект содержит:

  • трехдневное офлайн обучение от профильных специалистов
  • консультации экспертов и менторское сопровождение на пути разработки и реализации бизнес-плана
  • возможность получить грант на собственное дело до 150 000 гривен

Подать заявку на обучение и конкурс можно по ссылке.

Ранее мы рассказывали, какие изменения касательно статуса ВПЛ вступили в силу в июле.

Читайте также, как изменился порядок выплат для переселенцев в Украине.

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бизнес Внутренне перемещенные лица