Жители нескольких областей могут получить по 150 тысяч гривен: кому назначат такую сумму

Внутренне перемещенные лица с детьми могут получить 150 000 гривен на открытие собственного дела. Для этого необходимо подать заявку и пройти конкурс.

Об этом сообщают на сайте организации "СОС Дитячі містечка".

В каких городах действует проект

Принять участие в конкурсе могут жители и переселенцы в следующих областях:

Полтавская

Киевская

Ивано-Франковская

Черновицкая

Львовская

Какие условия для участия

Желающие попробовать свои силы должны отвечать этим требованиям:

иметь регистрацию как ВПЛ в одной из пяти выше указанных областей

иметь действующий статус ФЛП, вынужденно приостановивший деятельность

быть готовым к открытию ФЛП в ближайший месяц, если у вас его нет

Отметим, что участие в проекте бесплатное. Однако организатор не обеспечивает проживания и расходы, связанные с поездкой к месту проведения тренинга.

Что предлагают организаторы

Кроме грантовой помощи, участники получат профессиональное бизнес-обучение. Таким образом, проект содержит:

трехдневное офлайн обучение от профильных специалистов

консультации экспертов и менторское сопровождение на пути разработки и реализации бизнес-плана

возможность получить грант на собственное дело до 150 000 гривен

Подать заявку на обучение и конкурс можно по ссылке.