Жители нескольких областей могут получить по 150 тысяч гривен: кому назначат такую сумму
Внутренне перемещенные лица с детьми могут получить 150 000 гривен на открытие собственного дела. Для этого необходимо подать заявку и пройти конкурс.
Об этом сообщают на сайте организации "СОС Дитячі містечка".
В каких городах действует проект
Принять участие в конкурсе могут жители и переселенцы в следующих областях:
- Полтавская
- Киевская
- Ивано-Франковская
- Черновицкая
- Львовская
Какие условия для участия
Желающие попробовать свои силы должны отвечать этим требованиям:
- иметь регистрацию как ВПЛ в одной из пяти выше указанных областей
- иметь действующий статус ФЛП, вынужденно приостановивший деятельность
- быть готовым к открытию ФЛП в ближайший месяц, если у вас его нет
Отметим, что участие в проекте бесплатное. Однако организатор не обеспечивает проживания и расходы, связанные с поездкой к месту проведения тренинга.
Что предлагают организаторы
Кроме грантовой помощи, участники получат профессиональное бизнес-обучение. Таким образом, проект содержит:
- трехдневное офлайн обучение от профильных специалистов
- консультации экспертов и менторское сопровождение на пути разработки и реализации бизнес-плана
- возможность получить грант на собственное дело до 150 000 гривен
Подать заявку на обучение и конкурс можно по ссылке.
Ранее мы рассказывали, какие изменения касательно статуса ВПЛ вступили в силу в июле.
Читайте также, как изменился порядок выплат для переселенцев в Украине.