ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Mercedes разорвал девушку: появилось видео момента ДТП в Киеве (18+)

STYLERПроисшествия    30.08.2019 - 22:18
Mercedes разорвал девушку: появилось видео момента ДТП в Киеве (18+)
Авто разорвало девушку в Киеве на Академгородке (коллаж: РБК-Украина)

Водитель Mercedes на огромной скорости сбил девушку, переходящую дорогу

В Киеве 20 августа произошло страшное ДТП. Водитель Mercedes на сумасшедшей скорости снес девушку, которая переходила дорогу неподалеку от станции метро Академгородок. В сети опубликовали видео со скрытых камер, которые засняли момент аварии.

На видео можно заметить, что девушка спокойно переходит пустую дорогу, сообщает Информатор.

Mercedes разорвал девушку: появилось видео момента ДТП в Киеве (18+)

Авто разорвало девушку в Киеве на Академгородке (фото: kiev.informator.ua)

В этот момент Mercedes буквально разрывает девушку в момент столкновения. От ее тела отрываются конечности и разлетаются в стороны - смерть наступила моментально.

Стоит отметить, что тормозной путь авто составил несколько сотен метров, автомобиль остановился лишь на следующем перекрестке.

Водитель Mercedes после аварии покинул авто и скрылся с места происшествия. Его до сих пор разыскивает полиция, которая обратилась к гражданам за помощью.

Mercedes разорвал девушку: появилось видео момента ДТП в Киеве (18+)

Авто разорвало девушку в Киеве на Академгородке (подозреваемый, фото: kyiv.npu.gov.ua)

Виновником аварии правоохранители называют 40-летнего Кулматова Рахмонжона Кундузовича. Полиция Киева просит предоставить любые сведения о местонахождении водителя Mercedes по телефону 271-99-22 или 102.

Осторожно! Видео 18+

Авто разорвало девушку в Киеве на Академгородке (видео: YouTube/Информатор)

Ранее мы писали, что в деле ДТП с тещей шоумена Сергея Притулы выявили новые странности. Адвокат потерпевших матери и ребенка, на которых 59-летняя Лилия Сопельник совершила наезд в Киеве, рассказал о новых обстоятельствах инцидента.

Также сообщалось, что молодожены погибли в ДТП сразу же после регистрации свадьбы.

Травмы серьезные: Гонтареву сбила машина за границей Фура снесла с трассы легковушку с семьей: детали трагедии под Львовом (фото)
Новости Украины ДТП
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь