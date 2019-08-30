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Mercedes розірвав дівчину: з'явилося відео моменту ДТП в Києві (18+)

STYLERПодії    30.08.2019 - 22:18
Mercedes розірвав дівчину: з'явилося відео моменту ДТП в Києві (18+)
Авто розірвало дівчину в Києві на Академмістечку (колаж: РБК-Україна)

Водій Mercedes на величезній швидкості збив дівчину, яка переходила дорогу

У Києві 20 серпня сталася страшна ДТП. Водій Mercedes на шаленій швидкості збив дівчину, яка переходила дорогу на неподалік від станції метро Академмістечко. В мережі опублікували відео з прихованих камер, які зняли момент аварії.

На відео можна помітити, що дівчина спокійно переходить пусту дорогу, пише Інформатор.

Mercedes розірвав дівчину: з'явилося відео моменту ДТП в Києві (18+)

Авто розірвало дівчину в Києві на Академмістечку (фото: kiev.informator.ua)

У цю мить Mercedes буквально розриває дівчину в момент зіткнення. Від її тіла відриваються кінцівки і розлітаються в різні боки - смерть настала миттєво.

Варто відзначити, що гальмівний шлях авто склав кілька сотень метрів, автомобіль зупинився лише на наступному перехресті.

Водій Mercedes після аварії залишив авто і зник з місця події. Його і досі розшукує поліція, яка звернулася до громадян за допомогою.

Mercedes розірвав дівчину: з'явилося відео моменту ДТП в Києві (18+)

Авто розірвало дівчину в Києві на Академмістечку (підозрюваний, фото: kyiv.npu.gov.ua)

Винуватцем аварії правоохоронці називають 40-річного Кулматова Рахмонжона Кундузовича. Поліція Києва просить надати будь-які відомості про місцезнаходження водія Mercedes за телефоном 271-99-22 або 102.

Обережно! Відео 18+

Авто розірвало дівчину в Києві на Академмістечку (відео: YouTube/Інформатор)

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