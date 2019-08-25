Спешили отмечать: молодожены погибли в жутком ДТП после регистрации брака

ДТП с молодоженами в Техасе (фото: pixabay.com)

Травмы оказались несовместимыми с жизнью

В американском городе Ориндж (штат Техас) произошло жуткое ДТП с участием молодоженов. 20-летняя Рианнон Будро и 19-летний Харли Морган не смогли выжить, поскольку травмы были тяжелыми. Об этом информирует CNN.

Отмечается, что пара начала встречаться еще во время учебы в школе, после чего решила зарегистрировать свой брак в местном здании суда и отправиться праздновать свадьбу. Однако ситуация вышла из-под контроля, когда супруги сели в машину.

Спустя считанные минуты после того, как они выехали на дорогу, их автомобиль попал в ДТП, которое завершилось смертью жениха и невесты. Машина новобрачных столкнулась с пикапом.

Трагедия произошла на глазах у матери и сестры жениха. "Я видела, как погиб мой малыш. На мне все еще его кровь, так как я пыталась вытащить его и ее из машины. Они были женаты меньше пяти минут…", - со слезами на глазах прокомментировала ситуацию мать.

На место ДТП прибыл мировой судья, который еще несколько минут назад зарегистрировал брак пары. К слову, водитель пикапа не пострадал.

Ранее внедорожник переехал женщину с ребенком в Киеве. По предварительным заключениям, причиной аварии стало то, что 59-летння женщина за рулем иномарки перепутала педали.

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