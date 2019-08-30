В Киеве Mersedes сбил девушку на переходе: новые детали смертельного ДТП

Mersedes сбил девушку на переходе в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Водитель Mersedes покинул машину и скрылся с места страшной аварии

Водитель Mersedes на огромной скорости сбил девушку на пешеходном переходе в Киеве неподалеку от станции метро Академгородок. Скорость авто была такой, что оно остановилось лишь за несколько сотен метров - уже на следующем перекрестке. От удара пострадавшей оторвало ногу и другие конечности.

Водитель покинул автомобиль и скрылся с места ДТП, которое произошло 20 августа, не дождавшись приезда медиков и полиции. Мужчина, который был за рулем Mersedes, до сих пор находится в розыске. Правоохранители опубликовали его фото с просьбой сообщить о его возможном местонахождении.

Mersedes сбил девушку на переходе в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Виновником страшной аварии оказался 40-летний Кулматов Рахмонжон Кундузович. Сейчас его местонахождение неизвестно.

По факту ДТП полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего".

Правоохранители обратились к неравнодушным гражданам с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении разыскиваемого по телефонам 271-99-22 или 102.

Подозреваемый в совершении ДТП в Киеве (фото: kyiv.npu.gov.ua)

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