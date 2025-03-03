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Меркурій поверне радість 5 знакам Зодіаку. Астролог назвала список головних щасливчиків

Понеділок 03 березня 2025 06:24
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Меркурій поверне радість 5 знакам Зодіаку. Астролог назвала список головних щасливчиків Меркурій в Овні подарує радість цим знакам Зодіаку (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

3 березня Меркурій здійснить інгресію в знак Овна. І це може стати початком позитивного періоду в житті представників 5 знаків Зодіаку.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому можна чекати на позитивні зміни в період Меркурія.

3 березня Меркурій, планета планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Овна, залишаючи несприятливий для себе знак Риб.

Меркурій буде перебувати у першому знаку Зодіаку до 30 березня. А потім, у своєму ретроградному русі, він знову повернеться до Риб.

Уважними з дією цієї планети у період з 3 березня до 30 березня треба бути:

  • Ракам (які народились з 21 червня до 1 липня)
  • Терезам (які народились з 22 вересня до 2 жовтня)
  • Козерогам (які народились з 21 до 31 грудня).

Позитивний вплив у цей час відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Овни (які народились з 20 до 30 березня)
  • Стрільці (які народились з 22 листопада до 1 грудня)
  • Леви (які народились з 22 липня до 2 серпня)
  • Близнюки (які народились з 20 до 31 травня)
  • Водолії (які народились з 20 до 29 січня).

Найбільше пощастить тим, хто працює у сфері підприємництва, журналістики, блогерства, аналітики, математичних розрахунків, подорожей, професійного спорту.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з переговорами, укладанням договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів", - пояснила Соловйова.

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