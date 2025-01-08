Меркурій подарує нове життя 5 знакам Зодіаку. Астролог відповіла, кому посміхнеться доля
8 січня Меркурій почне здійснювати інгресію, а тому представники певних знаків Зодіаку можуть відчути на собі його вплив. Комусь випаде шанс на позитив, а комусь слід готуватися до проблем.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, яким знакам Зодіаку казково пощастить.
"8 січня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Козорогу", - розповіла астролог.
Меркурій буде перебувати у десятому знаку Зодіаку до 28 січня 2025 року. І це, як зазначила Соловйова, нейтральне положення для найспритнішої планети Сонячної системи.
Позитивний вплив Меркурія у період з 8 до 28 січня відчують представники таких знаків Зодіаку:
- Козоріг
- Телець
- Діва
- Скорпіон
- Риби.
Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:
- Ракам
- Овнам
- Терезам.
У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з важливими переговорами, укладанням нових договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі – техніки або автомобілів, важливими відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів.
У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з кар’єрними питаннями, професійним розвитком, будь-яким статусом, родиною, будівництвом та нерухомістю.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, яким знакам Зодіаку пощастить на початку 2025 року.
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