Меркурий подарит новую жизнь 5 знакам Зодиака. Астролог ответила, кому улыбнется судьба
8 января Меркурий начнет совершать ингрессию, а потому представители определенных знаков Зодиака могут ощутить на себе его влияние. Кому-то выпадет шанс на позитив, а кому-то следует готовиться к проблемам.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, каким знакам Зодиака сказочно повезет.
"8 января Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, совершает ингрессию в знак Козерога", - рассказала астролог.
Меркурий будет находиться в десятом знаке Зодиака до 28 января 2025 года. И это, как отметила Соловьева, нейтральное положение для самой ловкой планеты Солнечной системы.
Положительное влияние Меркурия в период с 8 по 28 января почувствуют представители следующих знаков Зодиака:
- Козерог
- Телец
- Дева
- Скорпион
- Рыбы.
Внимательными с действием этой планеты в этот период надо быть:
- Ракам
- Овнам
- Весам.
В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с важными переговорами, заключением новых договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, важными командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением крупных платежей.
В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с карьерными вопросами, профессиональным развитием, любым статусом, семьей, строительством и недвижимостью.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, каким знакам Зодиака повезет в начале 2025 года.
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