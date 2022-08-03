Меркурий перейдет в знак Девы: как это событие повлияет на всех нас

Астролог рассказала в прогнозе на август 2022 про важное событие, которое связано с астрологической сменой положения планеты Меркурий.
Прогнозом со Styler поделилась Арина Артуровна.
4 августа Меркурий перейдет в знак Девы. Это событие сделает мышление людей более аналитическим, рациональным, внимательным к деталям.
Люди будут начинать думать головой и более конкретно, а не отталкиваться только от своих амбиций и эмоций.
"Эмоции уйдут на второй план, и время придет делать конкретные шаги и это касается стратегий и действий в политических и военных действиях", - считает астролог.
А вот на первый план выйдет расчет и выгода, целесообразность всего.
Усилятся аккуратность и способность к концентрации, что весьма позитивно для любой интеллектуальной деятельности.
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