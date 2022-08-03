Меркурий перейдет в знак Девы: как это событие повлияет на всех нас

4 августа Меркурий перейдет в знак Девы. Это событие сделает мышление людей более аналитическим, рациональным, внимательным к деталям.

Люди будут начинать думать головой и более конкретно, а не отталкиваться только от своих амбиций и эмоций.

Что может произойти в это время

"Эмоции уйдут на второй план, и время придет делать конкретные шаги и это касается стратегий и действий в политических и военных действиях", - считает астролог.

А вот на первый план выйдет расчет и выгода, целесообразность всего.

Усилятся аккуратность и способность к концентрации, что весьма позитивно для любой интеллектуальной деятельности.

В августе произойдут также эти события: