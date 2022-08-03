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Меркурий перейдет в знак Девы: как это событие повлияет на всех нас

Фото: Астролог предупредила про Меркурий в Деве (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Астролог рассказала в прогнозе на август 2022 про важное событие, которое связано с астрологической сменой положения планеты Меркурий.

Прогнозом со Styler поделилась Арина Артуровна.

4 августа Меркурий перейдет в знак Девы. Это событие сделает мышление людей более аналитическим, рациональным, внимательным к деталям.

Люди будут начинать думать головой и более конкретно, а не отталкиваться только от своих амбиций и эмоций.

Что может произойти в это время

"Эмоции уйдут на второй план, и время придет делать конкретные шаги и это касается стратегий и действий в политических и военных действиях", - считает астролог.

А вот на первый план выйдет расчет и выгода, целесообразность всего.

Усилятся аккуратность и способность к концентрации, что весьма позитивно для любой интеллектуальной деятельности.

В августе произойдут также эти события:

  • 11 августа Венера перейдет в знак Льва
  • 12 августа состоится полнолуние в знаке Водолея
  • С 14 по 31 августа Уран будет стационарен, а 24 августа он развернется в ретроградное движение
  • 20 августа Марс перейдет в знак Близнецов
  • 23 августа Солнце перейдет в знак Девы
  • 26 августа Меркурий перейдет в знак Весы
  • 27 августа - новолуние в знаке Девы

Ранее астролог также рассказала про все судьбоносные события августа 2022.

Также мы писали про детальный гороскоп для каждого знака Зодиака на последний летний месяц.

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