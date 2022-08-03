RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Меркурій перейде в знак Діви: як ця подія вплине на всіх нас

Фото: Астролог попередила про Меркурій в Діві (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Астролог розповіла в прогнозі на серпень 2022 про важливу подію, яка пов'язана з астрологічною зміною положення планети Меркурій.

Прогнозом зі Styler поділилася Аріна Артуровна.

4 серпня Меркурій перейде в знак Діви. Ця подія зробить мислення людей більш аналітичним, раціональним, уважним до деталей.

Люди будуть починати думати головою і більш конкретно, а не відштовхуватися тільки від своїх амбіцій і емоцій.

Що може статися в цей час

"Емоції підуть на другий план, і час прийде робити конкретні кроки і це стосується стратегій і дій в політичних і військових діях", - вважає астролог.

А ось на перший план вийде розрахунок і вигода, доцільність всього.

Посиляться акуратність і здатність до концентрації, що вельми позитивно для будь-якої інтелектуальної діяльності.

У серпні відбудуться також ці події:

  • 11 серпня Венера перейде в знак Лева
  • 12 серпня відбудеться повний місяць у знаку Водолія
  • З 14 по 31 серпня Уран буде стаціонарний, а 24 серпня він розгорнеться в ретроградний рух
  • 20 серпня Марс перейде в знак Близнюків
  • 23 серпня Сонце перейде в знак Діви
  • 26 серпня Меркурій перейде в знак Терези
  • 27 серпня - молодик в знаку Діви

Раніше астролог також розповіла про всі доленосні події серпня 2022.

Також ми писали про детальний гороскоп для кожного знака Зодіаку на останній літній місяць.

Читайте РБК-Україна в Google News
астрологГороскоп