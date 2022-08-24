Меркурий переходит в Весы: астролог предупредила о переменах

Что изменит это событие

По мнению эксперта, такое события сделает мышление людей более открытым, легким и менее зацикленным на мелочах.

В общении большое значение будет иметь дипломатичность, личное обаяние, умение очаровывать и договариваться.

"Приятная улыбка и доброжелательность будут хорошими союзниками в переговорах и коммуникациях", - говорит астролог.

Что будет удаваться в это время

Это - хорошее время для любого рода переговоров, договоренностей и дипломатии.

Также для юридических дел, бракоразводных процессов и наоборот заключения брачных контрактов и браков.

Неприятные процессы этих сфер будут проходить более легко чем в другой период.