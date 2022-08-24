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Меркурій переходить у Терези: астролог попередила про зміни

Колаж РБК-Україна: Меркурій у Терезах 26 серпня
Автор: Світлана Мащенко

Астролог попередила про важливу подію, яка почнеться вже з 26 серпня з астрологічним переходом планети Меркурій в знак Терези.

Прогнозом зі Styler поділитися Аріна Артуровна.

Що змінить цю подія

На думку експерта, така подія зробить мислення людей більш відкритим, легким і менш зацикленим на дрібницях.

У спілкуванні велике значення матиме дипломатичність, особиста чарівність, вміння зачаровувати і домовлятися.

"Приємна усмішка і доброзичливість будуть хорошими союзниками в переговорах і комунікаціях", - говорить астролог.

Що буде вдаватися в цей час

Це - гарний час для будь-якого роду переговорів, домовленостей і дипломатії.

Також для юридичних справ, шлюборозлучних процесів і навпаки укладення шлюбних контрактів і шлюбів.

Неприємні процеси цих сфер будуть проходити легше ніж в інший період.

Раніше астролог попередила про Сонце в Діві і розповіла, чим це загрожує для кожного з нас.

Крім того ми писали про детальний прогноз на серпень 2022 для кожного знака Зодіаку.

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