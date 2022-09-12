Меркурий в Деве и Солнце в Весах: астролог сделала предупреждение о грядущих событиях

Астролог рассказала, что нас ждет в последнюю декаду сентября, и как будут влиять на нас такие события, как переход Меркурия и Деву, а Солнца в Весы.
Прогнозом со Styler поделиться Арина Артуровна. Эксперт назвала удачные и неудачные дни для различных свершений.
Это сделает мышление людей более аналитичным, рациональным и внимательным к деталям.
Усилятся аккуратность и способность к концентрации, что весьма позитивно для любой интеллектуальной деятельности.
Событие сделает сознательные мотивы более легкими и направленными на взаимодействия с другими людьми. Желания людей могут быть ориентированы на интересное общение, обмен опытом, на построение взаимовыгодных союзов.
Многие также погрузятся в темы чувственной сферы.
Ранее астролог также рассказала про все знаковые события сентября 2022.
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