Меркурій в Діві і Сонце в Терезах: астролог зробила попередження про прийдешні події

Астролог розповіла, що нас чекає в останню декаду вересня, і як впливатимуть на нас такі події, як перехід Меркурія і Діву, а Сонця в Терези.
Прогнозом зі Styler поділитися Аріна Артуровна. Експерт назвала вдалі і невдалі дні для різних звершень.
Це зробить мислення людей більш аналітичним, раціональним і уважним до деталей.
Посиляться акуратність і здатність до концентрації, що вельми позитивно для будь-якої інтелектуальної діяльності.
Подія зробить свідомі мотиви більш легкими і спрямованими на взаємодії з іншими людьми. Бажання людей можуть бути орієнтовані на цікаве спілкування, обмін досвідом, на побудову взаємовигідних союзів.
Багато хто також порине в теми чуттєвої сфери.
Раніше астролог також розповіла про всі знакові події вересня 2022.
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