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Меркурій в Діві і Сонце в Терезах: астролог зробила попередження про прийдешні події

Фото: Астролог попередила про важливі події вересня 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Астролог розповіла, що нас чекає в останню декаду вересня, і як впливатимуть на нас такі події, як перехід Меркурія і Діву, а Сонця в Терези.

Прогнозом зі Styler поділитися Аріна Артуровна. Експерт назвала вдалі і невдалі дні для різних звершень.

23 вересня Меркурій повернеться в знак Діви

Це зробить мислення людей більш аналітичним, раціональним і уважним до деталей.

Посиляться акуратність і здатність до концентрації, що вельми позитивно для будь-якої інтелектуальної діяльності.

В цей же день Сонце перейде в знак Терезів

Подія зробить свідомі мотиви більш легкими і спрямованими на взаємодії з іншими людьми. Бажання людей можуть бути орієнтовані на цікаве спілкування, обмін досвідом, на побудову взаємовигідних союзів.

Багато хто також порине в теми чуттєвої сфери.

Раніше астролог також розповіла про всі знакові події вересня 2022.

Також читайте, що чекає кожного з нас згідно з детальним гороскопом на поточний тиждень.

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астролог