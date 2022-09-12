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Меркурий в Деве и Солнце в Весах: астролог сделала предупреждение о грядущих событиях

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Понедельник 12 сентября 2022 22:10
Меркурий в Деве и Солнце в Весах: астролог сделала предупреждение о грядущих событиях Фото: Астролог предупредила о важных событиях сентября 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Астролог рассказала, что нас ждет в последнюю декаду сентября, и как будут влиять на нас такие события, как переход Меркурия и Деву, а Солнца в Весы.

Прогнозом со Styler поделиться Арина Артуровна. Эксперт назвала удачные и неудачные дни для различных свершений.

23 сентября Меркурий вернется в знак Девы

Это сделает мышление людей более аналитичным, рациональным и внимательным к деталям.

Усилятся аккуратность и способность к концентрации, что весьма позитивно для любой интеллектуальной деятельности.

В этот же день Солнце перейдет в знак Весов

Событие сделает сознательные мотивы более легкими и направленными на взаимодействия с другими людьми. Желания людей могут быть ориентированы на интересное общение, обмен опытом, на построение взаимовыгодных союзов.

Многие также погрузятся в темы чувственной сферы.

Ранее астролог также рассказала про все знаковые события сентября 2022.

Также читайте, что ждет каждого из нас согласно детальному гороскопу на текущую неделю.

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