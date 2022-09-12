Меркурий в Деве и Солнце в Весах: астролог сделала предупреждение о грядущих событиях

Астролог рассказала, что нас ждет в последнюю декаду сентября, и как будут влиять на нас такие события, как переход Меркурия и Деву, а Солнца в Весы.

Прогнозом со Styler поделиться Арина Артуровна. Эксперт назвала удачные и неудачные дни для различных свершений.

23 сентября Меркурий вернется в знак Девы Это сделает мышление людей более аналитичным, рациональным и внимательным к деталям. Усилятся аккуратность и способность к концентрации, что весьма позитивно для любой интеллектуальной деятельности. В этот же день Солнце перейдет в знак Весов Событие сделает сознательные мотивы более легкими и направленными на взаимодействия с другими людьми. Желания людей могут быть ориентированы на интересное общение, обмен опытом, на построение взаимовыгодных союзов. Многие также погрузятся в темы чувственной сферы.