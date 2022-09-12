Меркурій в Діві і Сонце в Терезах: астролог зробила попередження про прийдешні події

Астролог розповіла, що нас чекає в останню декаду вересня, і як впливатимуть на нас такі події, як перехід Меркурія і Діву, а Сонця в Терези.

Прогнозом зі Styler поділитися Аріна Артуровна . Експерт назвала вдалі і невдалі дні для різних звершень.

23 вересня Меркурій повернеться в знак Діви

Це зробить мислення людей більш аналітичним, раціональним і уважним до деталей.

Посиляться акуратність і здатність до концентрації, що вельми позитивно для будь-якої інтелектуальної діяльності.

В цей же день Сонце перейде в знак Терезів

Подія зробить свідомі мотиви більш легкими і спрямованими на взаємодії з іншими людьми. Бажання людей можуть бути орієнтовані на цікаве спілкування, обмін досвідом, на побудову взаємовигідних союзів.

Багато хто також порине в теми чуттєвої сфери.