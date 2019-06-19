Зеленский оконфузился на встрече с Меркель из-за Порошенко (видео)

Зеленский на пресс-брифинге рассмешил журналистов
Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время проведения совместного пресс-брифинга с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Видео инцидента разместили на YouTube.
Журналисты спросили у Владимира Зеленского, что он думает по поводу того, что есть доказательства присутствия российских танков на Донбассе, которые представили США на встрече Ангелы Меркель с Петром Порошенко.
Президент Украины немного растерялся и ответил, что был не в курсе того, что такая встреча состоялась.
"Честно говоря, я благодарен за вопрос. Я не знал, что госпожа канцлер встречалась с господином Порошенко. Но это дело госпожи канцлера, это нормально. Но на высшем уровне госпожа канцлер встречается сейчас с Президентом Украины", - ответил журналистам Зеленский.
После некоторой паузы в зале стало слышно смех как Ангелы Меркель, так и присутствующих на пресс-брифинге журналистов.
Зеленский оконфузился на бресс-брифинге (YouTube/Анатолий Я)
Пользователи негативно отреагировали на такой ответ Президента Украины и признались, что им стыдно. Однако нашлись и те, кто сделал альтернативный перевод диалога Владимира Зеленского с прессой.
Скриншоты комментариев (YouTube/Анатолий Я)
Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский объяснил, почему не помог Меркель, когда ее затрясло.
А также рассказывали о том, что появились подробности инцидента с Ангелой Меркель, когда ей стало плохо на встрече с Зеленским.