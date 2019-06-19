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Зеленский оконфузился на встрече с Меркель из-за Порошенко (видео)

STYLERЖизнь    19.06.2019 - 15:33
Зеленский оконфузился на встрече с Меркель из-за Порошенко (видео)
Владимир Зеленский и Ангела Меркель (president.gov.ua)

Зеленский на пресс-брифинге рассмешил журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время проведения совместного пресс-брифинга с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Видео инцидента разместили на YouTube.

Журналисты спросили у Владимира Зеленского, что он думает по поводу того, что есть доказательства присутствия российских танков на Донбассе, которые представили США на встрече Ангелы Меркель с Петром Порошенко.

Президент Украины немного растерялся и ответил, что был не в курсе того, что такая встреча состоялась.

"Честно говоря, я благодарен за вопрос. Я не знал, что госпожа канцлер встречалась с господином Порошенко. Но это дело госпожи канцлера, это нормально. Но на высшем уровне госпожа канцлер встречается сейчас с Президентом Украины", - ответил журналистам Зеленский.

После некоторой паузы в зале стало слышно смех как Ангелы Меркель, так и присутствующих на пресс-брифинге журналистов.

Зеленский оконфузился на бресс-брифинге (YouTube/Анатолий Я)

Пользователи негативно отреагировали на такой ответ Президента Украины и признались, что им стыдно. Однако нашлись и те, кто сделал альтернативный перевод диалога Владимира Зеленского с прессой.

  • На вопрос: "Что вы думаете про развитие конфликта (с РФ)? Дать ответ: "Я не знал, что госпожа Меркель встречалась с господином Порошенко. Но это дело госпожи Меркель…"Меркель будет вместо тебя защищать Украину? Последние секунды смех в зале. Жгучий стыд.
  • Объясните, что происходит на видео, плиз. Куска нет в начале, да и вообще непонятно, за что сыр-бор. Главный акцент, который всем не понравился, я так понимаю то, что он не знал о встрече? Что за встреча и к чему вообще эта тема всплыла?

Зеленский оконфузился на встрече с Меркель из-за Порошенко (видео)Зеленский оконфузился на встрече с Меркель из-за Порошенко (видео)Зеленский оконфузился на встрече с Меркель из-за Порошенко (видео)Зеленский оконфузился на встрече с Меркель из-за Порошенко (видео)

Скриншоты комментариев (YouTube/Анатолий Я)

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский объяснил, почему не помог Меркель, когда ее затрясло.

А также рассказывали о том, что появились подробности инцидента с Ангелой Меркель, когда ей стало плохо на встрече с Зеленским.

Убрать неугодного: грозит ли президенту Зеленскому импичмент Меркель во время встречи с Зеленским стало плохо: появились подробности (видео)
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