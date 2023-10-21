Меріл Стріп розлучилася з чоловіком після 45 років шлюбу: що відомо

У Голлівуді нове розлучення! Американська акторка Меріл Стріп розійшлася зі своїм чоловіком, знаменитим скульптором Доном Гаммером.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Page Six.
За інформацією представника Стріп, експодружжя розійшлося шість років тому.
"Дон Гаммер і Меріл Стріп не разом вже понад шість років. Але вони завжди піклуватимуться один про одного, хоча й обрали життя порізно", - повідомив інсайдер.
Меріл Стріп з чоловіком (фото: instagram.com/donjgummer)
До слова, знаменитості своє розлучення поки що не коментували.
Нагадаємо, акторка познайомилася зі скульптором у 1987-му, коли вона щойно втратила свого коханого.
"Я зробив усе, що міг, щоб допомогти їй, але досить скоро зрозумів, що закоханий", ділився Гаммер.
Меріл Стріп з чоловіком (фото: instagram.com/donjgummer)
Приховувати почуттів він не став і зробив коханій пропозицію, про що сама Меріл розповідала так: "Я ще не подолала смерть, але мені треба було змусити себе жити далі. І Дон показав мені, як це зробити".
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