Мэрил Стрип развелась с мужем после 45 лет брака: что известно

Что известно о разрыве пары

По информации представителя Стрип, экс-супруги разошлись еще шесть лет назад.

"Дон Гаммер и Мерил Стрип не вместе уже более шести лет. Но они всегда будут заботиться друг о друге, хотя и выбрали жизнь порознь", - сообщил инсайдер.

Мерил Стрип с мужем (фото: instagram.com/donjgummer)

К слову, знаменитости свой развод пока не комментировали.

Напомним, актриса познакомилась со скульптором в 1987-м, когда она только что потеряла своего любимого.

"Я сделал все, чтобы помочь ей, но довольно скоро понял, что влюблен", делился Гаммер.

Мерил Стрип с мужем (фото: instagram.com/donjgummer)

Скрывать чувств он не стал и сделал любимой предложение, о чем сама Мерил рассказывала так: "Я еще не преодолела смерть, но мне нужно было заставить себя жить дальше. И Дон показал мне, как это сделать".